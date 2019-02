Liviu Dragnea, la Congresul PES: Instituțiile de forță din România, instrumentele dreptei

Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat vineri, la Madrid, pe scena Congresului PES, partidul european din care face parte PSD, că dreapta europeană a distrus Europa, acest lucru fiind realizat în România folosind instituțiile de forță.

„Suntem dupa 15 ani de dominatie a dreptei, care a distrus multe destine. A distrus increderea in proiectul european si stim bine ca dreapta oriunde in Europa face orice sa ne blocheze. Cred in proiectul european dar trebuie sa le spunem oamenilor modul in care dreapta a distrus Europa prin austeritate, manipularea si uneori, cum e in Romania, folosind institutiile de forta ale statului”, a spus Dragnea.

Citește și:

Congresul socialiștilor: 'Frans, democrația este sub atac' / Viorica Dăncilă, prezentă la reuniunea PES .