Consăteanul lui Lucian Bute a dat lovitura: a câștigat aproximativ 4 milioane de euro la Loto

Loteria Română anunță că s-a câștigat marele premiu la Joker, în valoare de aproximativ 4 milioane de euro. Premiul a fost câștigat de un locuitor din comuna Pechea, județul Galați, o localitate care a devenit cunoscută datorită super campionului la box, Lucian Bute.

”La tragerea Joker din data de 26.02.2023 s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 19.646.531,20 lei (aproximativ 4 milioane de euro).

Biletul norocos a fost jucat la agentia 17-081 din Pechea, judetul Galati si a fost completat cu sapte variante la Joker si o varianta la Noroc Plus, pretul acestuia fiind de 51,50 lei.

Acesta este primul castig de categoria I obtinut la Joker in acest an. Ultima data, premiul de categoria I la Joker s-a castigat in data de 23.04.2022 si a fost in valoare de 3.232.736 lei.

De asemenea, la tragerea Loto 5/40 de astazi s-au inregistrat doua premii de categoria I in valoare de 1.193.209,50 lei (peste 242.600 de euro) fiecare.

Biletele norocoase au fost jucate la agentia 24-068 din Baia Mare, judetul Maramures si la agentia 31-009 din Zalau, judetul Salaj, pretul acestora fiind fiind de 21,50 lei, respectiv 582,50 lei.

Conform Regulamentului privind organizarea si administrarea jocurilor de tip loto traditional, castigatorii au la dispozitie 90 de zile incepand cu data tragerii pentru a-si revendica castigul.”, arată Loteria Română.