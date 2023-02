Consilier local PNL Ploieşti, despre retragerea titlului de cetăţean de onoare lui Sebastian Ghiţă: Probabil a făcut ceva pentru ploieşteni

Unul dintre cei mai longevivi consilieri locali ploieşteni liberalul Gherghe Sârbu, a reacţionat, în şedinţa de săptămâna aceasta a Consiliului Local Ploieşti, la propunerea formulată de doi colegi consilieri de la USR privind retragerea titlului de cetăţean de onoare al municipiului Ploieşti acordat în anul 2005 fostului deputat Sebastian Ghiţă. „Problema este că probabil dânsul a făcut ceva pentru ploieşteni. (...) Dacă credeţi că dacă un procuror tip Portocală a fabricat nişte dosare şi noi venim în Consiliul Local să retragem fără să avem un fundament...”; a spus Sîrbu, ţinând să menţioneze că nu a vorbit niciodată cu Ghiţă, potrivit news.ro.

„În primul rând, la începutul şedinţei, domnul Tonsciuc ne-a propus un proiect de hotărâre de retragere a titlului de onoare al unui cetăţean. Păi... e pentru prima dată când aud şi, ca să fie cât de cât în temă consilierii cu această problemă, era normal să ne spuneţi şi cine e cetăţeanul respectiv şi de ce a fost făcut cetăţean de onoare că probabil... e înainte de 2000, să nu zic 6, dar poate 2004, 2002, 2003. Sunt 20 de ani, acel om probabil a făcut ceva. M-am interesat după ce aţi luat dumneavoastră cuvântul pe aicea şi am aflat care e persoana respectivă. Vreau să te anunţ oficial că acea persoană i s-a fabricat... eu personal, nu-l cunosc deci încă o dată spun personal nu am discutat niciodată cu domnul Ghiţă, personal nu-l cunosc, deci nu-l cunosc personal, dar problema este că probabil dânsul a făcut ceva pentru ploieşteni de a primit titlul de onoare. Dacă credeţi că dacă un procuror tip Portocală a fabricat nişte dosare şi noi venim în Consiliul Local să retragem fără să avem un fundament, fără ca Comisia Juridică să ne spuie „«Păi oameni buni, trebuie retras» păi cei de la Comisia 6, păi, ce să hotărască? Să-i retragă, de ce?”, a afirmat consilierul liberal Gheorghe Sîrbu, unul dintre cei mai longevivi consilieri din partea PNL, venit în partid via PDL.

El consideră că numai după ce juriştii „de meserie” susţin că titlul de onoare acordat lui Ghiţă în anul 2005 „trebuie retras”, proiectul de hotărâre care prevede acest lucru trebuie pus în discuţie.

Afirmaţia consilierului Gheorghe Sârbu a fost făcută în şedinţa Consiliului Loca Ploieşti de marţi, 31 ianuarie pe a cărei ordine de zi nu s-a aflat proiectul de hotărâre privind retragerea titlului de cetăţean de onoare acordat fostului deputat PSD.

Deputatul Mihai Poliţeanu (fost USR) care a lucrat la elaborarea proiectului, reclamă, într-un comunicat dat publicităţii joi, că „au trecut peste 30 de zile de la depunerea proiectului şi comisiile de specialitate ale Consiliului Local îl pasează de colo colo fără să dea avizele necesare, deşi Codul Administrativ stipulează clar că pentru avize şi vot în Consiliul local termenul este de 30 de zile de la depunere, depăşit deja”.