Consilier municipal USR declarat incompatibil de ANI demisionează: 'Niciodată nu am câştigat bani pentru care nu am muncit'

Consilierul municipal al USR din Satu Mare, Aurelian Iliescu Pintea, a anunţat, vineri, pe Facebook, că demisionează din funcţie, după ce Agenţia Naţională de Integritate (ANI) a informat că este incompatibil pe motiv că firma la care este acţionar are contract cu Administraţia Domeniului Public Satu Mare, serviciu al Consiliului Local, conform Agerpres.

"Firma unde sunt asociat are într-adevăr un contract de mentenanţă la aplicaţia de salarizare a ADP, un contract de 10 euro pe lună, un contract care a început în 2012, înainte ca USR-ul să existe. De aceşti bani noi îi ajutăm pe cei de la ADP cu diverse setări şi mentenanţa bazei de date. Cred că este important să subliniez faptul că nicio firmă de IT nu lucrează cu 10 euro pe oră în zilele noastre. De aici, cred ca orice persoană de buna credinţă poate trage propriile concluzii. Niciodată nu am câştigat bani pentru care nu am muncit, şi sub nicio formă nu m-am folosit de calitatea mea de consilier local pentru a obţine beneficii sau foloase necuvenite", a scris Aurelian Iliescu Pintea.

El consideră nedrept faptul că nu i s-a comunicat că ar fi incompatibil şi că se vede nevoit să demisioneze din funcţia de consilier municipal.

"Consider că este nedrept faptul că ANI a ales să facă un comunicat de presă unde să mă includă şi pe mine luând în calcul faptul că eu am depus o întâmpinare şi documentele pe care le vedeţi, întâmpinare la care nu am primit un răspuns nici până în ziua de astăzi. Nici măcar nu am fost notificat că aş fi incompatibil. Deoarece văd că unele articole din presa locală au prezentat situaţia ca fiind o pată asupra USR-ului, consider că demisia mea din Consiliul Local este un gest pe care mă văd nevoit să îl fac. În încheiere vreau să spun doar atât, nici eu şi nici altcineva din USR nu a avut beneficii în urma poziţiei pe care am ocupat-o", a mai adăugat Aurelian Iliescu Pintea.

ANI a anunţat, joi, că Aurelian Iliescu Pintea s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada exercitării mandatului de consilier local, întrucât "societatea comercială în cadrul căreia persoana evaluată deţine calitatea de asociat, a încheiat contracte de prestări servicii cu o societate comercială înfiinţată de către Consiliul Local, respectiv cu Administraţia Domeniului Public Satu Mare (serviciu public înfiinţat de către Consiliul Local)".