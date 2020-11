Consilierul de stat László Borbély: 'România este considerată hub regional pentru dezvoltare durabilă'

Coordonatorul Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Guvernului, consilierul de stat László Borbély, a declarat miercuri că România este considerată un "hub regional" pentru dezvoltare durabilă şi va continua să joace un rol proactiv în asigurarea unui viitor sustenabil şi implementarea obiectivelor Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă, document strategic adoptat de ONU în urmă cu trei ani.

"Sunt atâtea exemple pozitive care ar trebui să fie mai bine ştiute, popularizate nu numai în România şi, de fapt, demonstrează că sunt oameni minunaţi care depun şi suflet, dar şi ştiinţă şi cunoaştere pentru a face în diferite domenii mai mult în dezvoltare durabilă. Şi tot ceea ce mişcă în jurul nostru e dezvoltare durabilă (...) Suntem hub regional, vreau să vă spun România este considerată hub regional la ONU şi Uniunea Europeană (...) Noi în 25 noiembrie sper să putem organiza împreună cu Comitetul Olimpic, şi nu întâmplător, o gală a dezvoltării durabile, care nu va fi o gală spectaculoasă, pentru că avem aceste restricţii, dar poate, poate reuşim să fim acolo măcar 15-20 de oameni care să participe şi fizic. Şi de ce facem această gală? De fapt e un anunţ, vom avea şapte diferite domenii, mai discutăm aici să vedem, în care începând de anul viitor vom avea un juriu, va fi punctaj şi vom acorda în fiecare domeniu, în fiecare an un premiu (...) Deci, vom avea această gală şi anul viitor probabil vor fi mai mulţi pretendenţi ca să câştige aceste premii", a afirmat László Borbély în cadrul videoconferinţei cu tema "Bioeconomia şi Obiectivele de Dezvoltare Durabilă. Rolul clusterelor", potrivit agerpres.ro.

Acesta a spus că România s-a numărat printre primele ţări din lume care au revizuit strategia pe baza Agendei 2030.

"Eu nu am spus că în România avem o dezvoltare durabilă extraordinară. Nu, din păcate nu. Eu am spus următorul lucru: datorită viziunii noastre, datorită faptului că am fost printre primele ţări din lume care au revizuit strategia pe baza Agendei 2030 (...), datorită faptului că vom avea un plan de acţiune, acum depinde, evident, de politicieni ca să ia decizii şi mai înţelepte pe baza unor studii de impact, pe baza unor sugestii venite de la noi. Avem baza legală, vom înfiinţa un consiliu consultativ format din eminenţe cenuşii, personalităţi în domeniul 34, nu întâmplător vor fi doi pe fiecare ODD (obiectiv de dezvoltare durabilă) şi vom face planuri de acţiune şi indicatorii împreună cu ei. Se va înfiinţa o coaliţie a dezvoltării durabile, e pe ultima sută de metri, vom deveni parteneri (...) Deci, iată că pentru viitor avem o concepţie şi putem să colaborăm în continuare", a menţionat consilierul de stat.

Videoconferinţa a fost organizată de Asociaţia Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din Covasna (ASIMCOV), cu sprijinul Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă, în parteneriat cu Institutul de Prognoză Economică al Academiei Române şi Agenţia pentru Dezvoltarea Regiunii Centru.

În cadrul acesteia s-a discutat şi despre strategia de bioeconomie a judeţului Covasna, despre exploatarea responsabilă a resurselor, mai ales a celor epuizabile, printre invitaţi numărându-se specialişti din domeniile agroalimentar, biomasă, turism balnear, textile şi industria lemnului, care au împărtăşit viziunea lor asupra dezvoltării acestor domenii în concordanţă cu obiectivele dezvoltării durabile.