„Asistăm cu toții, din nou, la o ciudată media/sensație... 'La aniversarea războiului, Ucraina plănuia să lovească Moscova cu tot ce avea, dar partenerii săi au făcut-o să schimbe decizia', a relatat conspirativ reputata presă americană. Bineînțeles, fără detalii și fără logică. Și astfel am o întrebare simplă. De ce ar fi nevoie să facem acest lucru? Ce sarcină ar rezolva o astfel de acțiune punctuală? Ar schimba cursul războiului? I-ar face pe ruși să fugă? Ar elimina nevoia de arme?", a scris Podoliak pe Twitter.

Consilierul lui Zelenski avertizează că astfel de materiale nu ajută deloc opinia publică internațională, iar Ucraina are nevoie urgentă de arme cu rază lungă pentru contraofensivă.

„Așadar, astfel de publicații, cu referirea obligatorie la 'surse anonime', îndeplinesc o singură funcție catastrofală: modelează opinia publică din capitalele occidentale ca și cum Ucraina ar fi o țară nerezonabilă, infantilă și impulsivă, căreia este periculos să i se încredințeze arme serioase de către adulți.

Dacă acest lucru se face în mod conștient sau inconștient este încă o altă întrebare.

Dar acest lucru nu schimbă cu nimic ideea: Ucraina vede lucrurile diferit. Noi abordăm războiul cu o logică matematică de fier: avem nevoie de rachete cu rază lungă de acțiune pentru a distruge logistica rusă din teritoriile ocupate și de diverse tipuri de avioane pentru a proteja cerul și a distruge fortificațiile rusești. Acestea sunt principalele componente ale unor operațiuni contraofensive de succes și ale minimizării pierderilor. Poate că este timpul să nu ne mai jucăm cu scuze și realpolitik de culise, în timp ce războiul este încă în desfășurare și oamenii mor?”, a concluzionat Podoliak.

We all see a strange media/sensation once again... "On the anniversary of the war, Ukraine planned to strike at Moscow with everything it had, but its partners made it change the decision", the reputable American media conspiratorially reported. Of course, without details and…