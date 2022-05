Consiliul Concurenței anchetează Uniunea Barourilor: Practici ilegale în rândul avocaților, care ar fi fost tolerate de conducerea UNBR

Presedintele Consiliului Concurentei Bogdan Chiritoiu a dispus deschiderea unei investigatii impotriva Uniunii Nationale a Barourilor din Romania (UNBR) pentru practici neconcurentiale vizand:„intelegeri intre intreprinderi, decizii ale asociatiilor de intreprinderi si practici concertate, care au ca obiect sau au ca efect impiedicarea, restrangerea ori denaturarea concurentei pe piata romaneasca sau pe o parte a acesteia”, informeaza luju.ro.

Concret, la baza investigatiei stau o serie de acuzatii de practici abuzive impotriva UNBR, care in calitate de operator al Arhivei Electronice de Garantii Reale Mobiliare - AEGRM a reglementat aceasta piata, stabilind tarife de lucru fixe (mercuriale) pentru cabinetele de avocat pe care le-a autorizat sa opereze ca agenti pe piata inregistrarilor mobiliare. O piata de zeci de milioane de lei/an, din care 20% plus TVA din tarifele practicate de agenti intra in conturile UNBR.

UNBR detine peste 80% din piata AEGRM si, in calitate de operator al AEGRM autorizat de Ministerul Justitiei, autorizeaza la randul ei cabinete de avocatura sa desfasoare activitati de inregistrari imobiliare intr-o piata AEGRM in care principalii clienti sunt bancile comerciale. Sesizarile care au stat la baza deschiderii investigatiei vizeaza atat UNBR, cat si Cabinetul de Avocat Ciprian Bara - autorizat de UNBR pentru inregistrari in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare.

Potrivit sursei citate, Consiliul Concurentei cerceteaza urmatoarea situatie de fapt: dupa stabilirea de catre UNBR (detinator al unei pozitii dominante pe piata – peste 80%) a unor tarife fixe pentru operatiunile de inregistrare mobiliara prin Decizia UNBR nr. 62 din 28 iunie 2013, unele cabinete de avocat autorizate ca agenti de catre UNBR au ofertat tarife sub mercurialul stabilit de UNBR la licitatiile cu bancile comerciale interesate de serviciile de inregistrare mobiliara.

Prin dumpingul facut, anumite cabinete de avocat autorizate de UNBR au castigat marile contracte cu bancile, in pofida faptului ca au incalcat decizia UNBR referitoare la tarifele minime. Indiferent de dumpingul facut de unii agenti abilitati de operatorul UNBR, acesta din urma si-ar fi primit constant cota de 20%, plus TVA, din tarifele stabilite prin Decizia UNBR nr. 62/2013. Iar UNBR, condus pe atunci de avocatul Gheorghe Florea, s-ar fi complacut in situatia de a spune ca nu are nimic de obiectat cata vreme tarifele sunt incasate conform deciziei.

Desi problemele practicilor abuzive/ neconcurentiale au fost puse pe tapet inca din 2017, pana in prezent nu s-a schimbat mai nimic, ba dimpotriva, unii agenti imputerniciti de UNBR care au respectat decizia 62/2013 au ramas cu ochii in soare, in timp ce “descurcaretii” s-au ales cu grosul clientelei, adica cu foarte, foarte multi bani. Totul fara ca operatorul UNBR sa inteleaga sa asigure o concurenta loiala intre agentii autorizati.