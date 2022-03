Consiliul de Administraţie al Evergent Investments va propune un dividend de 0,065 lei/acţiune

Consiliul de Administraţie al Evergent Investments va propune acţionarilor, în Adunarea Generală convocată pentru 28/29 aprilie, aprobarea unui nou program de răscumpărare a propriilor acţiuni, repartizarea unui dividend cu un randament de 5,39% din rezultatul net al exerciţiul financiar 2021 şi aprobarea rapoartelor financiare individuale şi consolidate aferente anului trecut, conform unui comunicat remis, vineri, AGERPRES.

Astfel, Consiliul de Administraţie propune acordarea de dividende în valoare de 62,3 milioane de euro, cu o valoare a dividendului de 0,065 lei/acţiune, potrivit Agerpres.ro.

Totodată, propune un nou program de răscumpărare a maximum 28,025 milioane acţiuni, reprezentând 2,856% din capitalul social, din care maximum 19,625 milioane acţiuni vor fi răscumpărate la un preţ maxim per acţiune de 2,2 lei, în scopul reducerii capitalului social, prin anularea acţiunilor, şi maximum 8,4 milioane acţiuni prin operaţiuni în piaţă, în vederea distribuirii către angajaţii, administratorii şi directorii societăţii, în cadrul unor programe de tip "stock option plan".

"Anul 2021 a fost un an deosebit de dinamic şi plin de provocări pentru toate sectoarele de activitate, dar noi am continuat implementarea strategiei pe termen lung, aspect care ne defineşte. Am depăşit, astfel, pragul de semnificaţie de 500 milioane euro (2,553 miliarde lei) la 31 decembrie 2021, însemnând o creştere cu 19,4% a averii acţionarilor noştri. De asemenea, am generat un rezultat net de 149,3 milioane lei, cu 102% mai mare faţă de valoarea bugetată. Rezultatul net este compus din profitul net de 46,4 milioane lei şi câştigul net din vânzarea activelor financiare în valoare de 102,9 milioane lei. Acest rezultat ne permite să plasăm capital în noi investiţii, în timp ce continuăm politica predictibilă de remunerare a acţionarilor prin dividend şi programe de răscumpărare pentru a returna valoare acţionarilor noştri. Deşi economia a continuat să se redreseze în 2021, ineficienţele determinate de pandemie au pus o presiune enormă pe lanţurile de aprovizionare, contribuind substanţial la creşterea inflaţiei. În 2022 observăm conturarea unei perioade de incertitudine, şi din cauza conflictului din Ucraina, cu implicaţii şi modificări structurale ale economiei globale. Aşadar, activăm într-un domeniu în care singura constantă este schimbarea, însă nu este o misiune uşoară să livrezi performanţă în mod continuu. Printr-o abordare activă bazată pe expertiza şi experienţa echipei, dar şi adaptabilitatea strategiei, deciziile noastre de investiţii generează valoare pentru întreg spectrul stakeholderilor", a declarat Claudiu Doros, preşedinte-director general al companiei.