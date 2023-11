Consiliul Judeţean Cluj anunţă că achiziţionează, cu bani europeni, echipamente de ultimă generaţie pentru şcolile speciale

Consiliul Judeţean Cluj anunţă că achiziţionează, cu fonduri europene, echipamente precum table interactive, sisteme de sunet, camere de videoconferinţă, videoproiectoare, jocuri senzoriale, de construcţie, pentru şcolile speciale. Valoarea totală estimată a dotărilor este de peste 3 milioane de lei, potrivit news.ro.

Potrivit unui comunicat de presă transmis, joi, de Consiliul Judeţean Cluj, instituţia a publicat în SEAP (Sistemul Electronic de Achiziţii Publice) anunţul având ca obiect furnizarea de echipamente IT, de telecomunicaţii, diverse tipuri de echipamente computerizate, softuri, ghiduri educaţionale şi jocuri educative pentru instituţiile şcolare speciale.

Achiziţia este parte a unui proiect mai amplu, cu finanţare europeană, câştigat de CJ, care vizează dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a unităţilor de învăţământ special din judeţul Cluj. Valoarea acestuia este de 7.484.551,64 lei, TVA inclusă.

”Asigurarea unei infrastructuri educaţionale corespunzătoare reprezintă o prioritate absolută pentru noi. Cu ajutorul banilor obţinuţi prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă vom oferi tuturor elevilor înscrişi în şcolile speciale cadrul necesar pentru învăţare şi dezvoltare, conform cerinţele actuale. Această investiţie vine în completarea celorlalte proiecte europene implementate la nivelul instituţiilor şcolare aflate în subordinea Consiliului Judeţean”, a afirmat Alin Tişe, preşedintele Consiliului Judeţean Cluj.

Printre echipamentele achiziţionate se numără: table interactive, sisteme de sunet, camere videoconferinţă, scanere de documente cu cameră portabile, videoproiectoare, smartbord-uri, tablete grafice, jocuri senzoriale, de construcţie, sisteme all in one, laptopuri, tablete, multifuncţionale etc.

Valoarea totală estimată a dotărilor este de 3.090.629,47 lei, termenul limită pentru depunerea ofertelor fiind 4 decembrie, ora 15.00.