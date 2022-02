Consiliul Uniunii Europene a decis excluderea anumitor bănci ruse din sistemul internaţional `Swift`

Consiliul Uniunii Europene a decis, duminică seară, excluderea anumitor bănci ruse din sistemul internaţional de tranzacţii interbancare "SWIFT", anunţă Josep Borrell Fontelles, Înaltul reprezentant UE pentru Afaceri Externe şi Politici de Securitate.

"În conformitate cu acordurile pe care preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, deja le anticipa ieri după colaborarea cu membrii Grupului G7, adoptăm un set de măsuri pe care Consiliul le-a aprobat, cu unele întrebări referitoare la scop, dar cu susţinere deplină asupra acestor măsuri, care afectează în mod real şi concret pieţele financiare ruse. Excludem un anumit număr de bănci ruse din Swift (...). Fusese deja discutat acest lucru în Consiliul Uniunii Europene alaltăieri, iar atunci nu s-a întrunit consensul necesar, dar noi am continuat imediat activităţile, deoarece, aşa cum am spus, sunt pe masă toate opţiunile. Am continuat cu acest plan, prin colaborare cu partenerii, întrucât această măsură trebuie luată în coordonare cu alte ţări, este dificil să luăm o astfel de măsură singuri, şi am ajuns la un acord pentru a exclude anumite bănci ruse din sistemul Swift şi pentru a impune măsuri restrictive care vor paraliza activele Băncii Centrale a Rusiei", a afirmat duminică seară Josep Borrell Fontelles, potrivit unui comunicat postat pe site-ul Serviciului European de Acţiune Externă (EEAS).

Comisia Europeană a anunţat, sâmbătă seară, că, în coordonare cu Franţa, Germania, Italia, Marea Britanie, Canada şi Statele Unite, propune excluderea unui anumit număr de bănci ruse din sistemul de tranzacţii interbancare "Swift".

"Mai mult de jumătate sau aproximativ o jumătate din rezervele financiare ale Băncii Centrale a Rusiei vor fi blocate prin această măsură, deoarece sunt ţinute în bănci din ţările membre G7, iar acest lucru echivalează, mai mult sau mai puţin, cu jumătate din rezervele Guvernului rus. Vor fi blocate, iar acest lucru va afecta foarte mult sistemul financiar din Rusia", a subliniat Josep Borrell Fontelles, după reuniunea miniştrilor de Externe din ţările UE.

Borrell a explicat că decizia excluderii din sistemul Societăţii pentru Telecomunicaţii Financiare Interbancare Mondiale (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication - Swift) vizează doar anumite bănci ruse deoarece există interconexiuni cu alte ţări. Lista băncilor ruse vizate de sancţiuni va fi publicată luni.