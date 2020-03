Consiliului Concurenţei anchetează CREȘTEREA preţurilor la unele produse

Preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu, a demarat o primă analiză privind creşterea preţurilor la unele produse alimentare şi sanitare în contextul epidemiei de coronavirus, anunţă liderul deputaţilor PNL, Florin Roman.

"Am discutat azi telefonic cu preşedintele Consiliului Concurentei, care a demarat deja o primă analiză a creşterii preţurilor la unele produse alimentare şi sanitare, pe fondul epidemiei mondiale de COVID-19", a scris Roman, joi, pe Facebook.

El a prezentat şi primele concluzii.

"Preţurile la produsele din import, unde suntem captivi, din multe puncte de vedere au crescut din cauza cererii explozive a cererilor din magazine, pe fondul panicii create în rândul populaţiei; de exemplu, pe fondul pestei porcine, de anul trecut (când au scăpat doar porcii din ferma lui Dragnea, să nu uităm) importam carcase de porc; în cazul materialelor sanitare, Guvernul liberal a preluat stocuri zero în rezervele de stat de la inconştienţii din Guvernul precedent, care acum ţipă că nu sunt materiale sanitare; soluţia aleasă este pornirea de ieri a producţiei româneşti care înseamnă măşti, mănuşi, combinezoane, dezinfectanţi 'Made in România', astfel încât să nu mai fim dependenţi de importuri scumpe; în privinţa materialelor sanitare, o soluţie poate fi şi stabilirea unor preţuri maximale, analizată de Guvern în următoarea şedinţă de mâine; aceeaşi posibilitate este luată în calcul în cazul alimentelor, însă aici plafoanele maxime trebuie introduse la comercianţi, nu la producătorii interesaţi să vândă marfa şi să nu stea cu ea pe stoc; în cazul speculei am propus confiscarea acelor stocuri", a precizat Roman.

