Constanţa a pierdut anul trecut 70 de milioane de lei, acuză primarul Decebal Făgădău

Primarul Constanţei, Decebal Făgădău, a declarat că în ultimii cinci ani de zile municipiul a înregistrat o scădere a veniturilor din impozitul pe venit şi că anul trecut pierderea suferită la bugetul local a fost de aproximativ 70 de milioane de lei. El a precizat că Asociaţia Municipiilor a solicitat alocarea unei cote de 60 la sută din impozitul pe venit, 20 la sută să meargă către consiliile judeţene, iar 20 la sută să rămână tot la dispoziţia autorităţilor locale, potrivit news.ro.

Decebal Făgădău a afirmat, joi, în cadrul unei conferinţe de presă, că Asociaţia Municipiilor a solicitat încă de la sfârşitul anului trecut ministrului Eugen Teodorovici alocarea din impozitul pe venit a unei cote de 60 la sută către municipiile din România.

“Poziţia Asociaţiei Municipiilor a fost una serioasă şi constructivă, consecventă absolut de fiecare dată. S-a materializat ultima întâlnire în luna noiembrie a anului 2018 printr-o solicitare pe care noi am adresată Ministerului Finanţelor Publice, domnului ministru Teodorovici, aceea de a aloca din impozitul pe venit către municipiile din România o cotă de 60%. Cu alte cuvinte aceasta a fost solicitarea noastră încă din noiembrie anul trecut. Iată că astăzi, cel puţin conform declaraţiilor, o cotă de 60% revine municipiilor, oraşelor şi comunelor, 20% merge către Consiliul Judeţean, iar restul de 20% rămâne tot la dispoziţia autorităţilor locale pentru echilibrarea eventualelor dezechilibre pentru că trebuie să recunoaştem sunt localităţi, că vorbim despre comune, oraşe sau municipii unele o duc mai bine, altele o duc mai puţin bine. Rămâne la dispoziţia Consiliului Judeţean pentru echilibrare”, a explicat Făgădău, care a precizat că în această situaţie toate primăriile vor înregistra o creştere a veniturilor.

Edilul a precizat că vor fi transferate la bugetul local cheltuieilile sociale şi a făcut o inventariere a acestora.

“M-am apucat încă de ieri, de când am văzut rezultatul discuţiilor şi am primit o notă oficială din partea domnului ministru al Finanţelor, o notă adresată atât Asociaţiei Municipiilor, cât şi Asociaţiei Comunelor din România, Asociaţiei Oraşelor din România şi Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene, o notă în două puncte în care ni se spune că decizia este 60 -20-20, la punctul 1, iar la punctul 2 se spune că pentru o responsabilizare a utilizării acestora fonduri suplimentare vor fi transferate cheltuieli sociale”, a precizat Făgădău.

El a spus că în municipiul Constanţa sunt 2184 de persoane cu dizabilităţi, iar pentru ajutoarele sociale sunt depuse 203 dosare.

Primarul susţine că modificarea structurii bugetului va aduce un plus pentru municipiul Constanţa, după impactul negativ înregistat la schimbarea anterioară de procente a impozitului pe venit.

“Cred că structura bugetului de anul acesta, prin această schimbare de procente de repartizare a impozitului pe venit, va aduce un plus către municipiul Constanţa întrucât schimbarea anterioară, de la finele anului 2017, a avut un impact negativ asupra veniturilor municipiului Constanţa în ceea ce priveşte alocarea din cota pe impozitul pe venit. De ce? Impozitul pe venit a fost redus ca procent de la 16 la 10 la sută ceea ce înseamnă o scădere procentuală de 37,5%. Lucrul acesta s-a întâmplat la nivelul întregii ţări. Cu alte cuvinte, cei care au avut o parte mai mare din buget alcătuită din impozitul pe venit au pierdut mai mult şi aici fac referire în primul rând la motoarele economice ale României. Din punctul acesta de vedere da, Constanţa se numără printre cei care au pierdut mai mult”, a explicat primarul Constanţei.

El a menţionat că ultimii cinci ani Constanţa a înregistrat o scădere a veniturilor din impozitul pe venit.

“Am prezentat situaţia municipiului Constanţa în ultimii cinci ani de zile. Nu am făcut referire doar la anul 2018 sau la 2017 şi am spus că municipiul Constanţa în ultimii cinci ani de zile a înregistrat o scădere a veniturilor din din impozitul pe venit. Pe de altă parte ca toate celelalte municipii a avut o creştere a cheltuielilor de funcţionare. (...) Cu alte cuvinte mesajul meu a fost unul: oameni buni, nu păstraţi procentele pe care le am avut până anul trecut acela de 43% sau chiar 45% cum se arunca pe piaţă, ci mergeţi către solicitarea Asociaţiei Municipiilor din România”, a explicat Făgădău.

El a mai spus că anul trecut municipiul Constanţa a pierdut 70 de milioane de lei.

“Pe de o parte am pierdut, pe de altă parte am câştigat. Una peste alta, municipiul Constanţa a pierdut în anul 2018 şi sper ca situaţia să remedieze, comparativ cu anii anteriori, care au fost ani foarte buni, aproximativ 70 de milioane de lei, ceea ce este substanţial. În schimb, cu această schimbare de repartizare, 60 la sută din impozitul pe venit, sunt convins că municipiul Constanţa va recupera în doi ani, trei ani de zile cel mult, ceea ce a pierdut în decursul anului 2018”, a precizat Decebal Făgădău.