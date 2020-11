Constantin Brâncuși, cel mai important artist al României, elogiat în Marea Britanie de Dr. Tessa Dunlop

Seria de filmulețe de promovare a României pe plan internațional continuă vineri, 13 noiembrie, cu un nou episod dedicat sculptorului român Constantin Brâncuși. „Vom ști vreodată cum apar geniile? Artistul pe care-l celebrăm astăzi a avut parte de multe experiențe definitorii: o copilărie la țară, fiind unul din șapte frați, experiența emigrării – a mers pe jos de la București la Paris. Fără să pomenim multitudinea de prieteni faimoși și iubite pasionale. O viață extraordinară care a creat lucrări extraordinare. Nu cred că ar fi exagerat să-l numim pe Constantin Brâncuși cel mai important artist al României.”, spune Tessa Dunlop.

“Who is Romania“ este scrisă și prezentată de Tessa Dunlop, doctor în istorie și personalitate media britanică. Pasionată de România și specialistă în relațiile româno-britanice ale începutului de secol XX, Tessa vorbește românește și este autoarea lucrărilor „The Bletchley Girls” și „The Century Girls” și câștigătoare a numeroase premii pentru producția BBC „Coast”. A venit pentru prima dată în România în 1992, ca voluntar într-un orfelinat și acum are propria sa familie română. Este considerată o adevărată ambasadoare informală a României.

Tessa Dunlop: „A fost o plăcere enormă pentru mine să prezint evenimente și personalități istorice ale unei țări care este atât de des înțeleasă greșit în Vest. Sper că aceste filmulețe vor oferi povestea și particularitățile unui popor remarcabil”

Seria “Who is Romania“ este produsă de Storytailors, casă de producție internațională fondată de un român, Paul Andrei Lungu, care acoperă peste 40 de țări. Seria beneficiază de suportul Institutului Cultural Român şi de o serie de contribuţii constând în materiale de arhivă din partea unor instituţii precum Centrul Naţional al Cinematografiei sau MNIR, precum și sprijinul media al Fundației România Pretutindeni.

