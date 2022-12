Consult oftalmologic gratuit pentru persoane sărace, cu ocazia Zilei Internaţionale a Solidarităţii Umane

"Cu ocazia Zilei Internaţionale a Solidarităţii Umane (20 decembrie) Asociaţia Divers din Târgu Mureş finalizează implementarea a două proiecte realizate cu sprijin financiar din partea Direcţiei de Asistenţă Socială Târgu Mureş: Proiectul 'SAVE 2022 - Şanse de viitor egale pentru locuitorii aşezărilor informale din Târgu Mureş' doreşte să îmbunătăţească situaţia locativă, iar proiectul 'Oraşul ajută - prin acces la servicii de sănătate gratuite pentru persoanele vulnerabile din punct de vedere social' doreşte să îmbunătăţească starea de sănătate a locuitorilor aşezărilor informale din Târgu Mureş (...) În zona Băneasa am efectuat control oftalmologic la 47 de persoane, 33 de copii şi 14 adulţi, ochelari am asigurat la 11 persoane peste 50 de reţete de medicamente au fost achitate pentru adulţi. Majoritatea nu au gratuitate, pentru că nu au asigurare. Am asigurat şi accesul la peste 12 cazuri la diferite servicii medicale, pentru că aceste familii au mari probleme de a se susţine de pe o zi pe alta", a declarat, marţi, preşedinta Asociaţiei Divers, Maria Korek, într-o conferinţă de presă.Korek a precizat că persoanele care au beneficiat de acest proiect locuiesc aşezări informale din Târgu Mureş, "unde condiţiile de locuit sunt greu de imaginat" şi că, pe lângă partea de asistenţă medicală, asociaţia îi ajută cu apă, cu hrană, cu lucruri de care au nevoie şi cu un îndrumare."Ca şi o concluzie a peste 2 ani pe muncă pe teren, locuirea este una din cheile importante pentru ca în special viaţa copiilor să se schimbe. La capitolul acela, noi nu putem să facem deocamdată mare lucru. Suntem o organizaţie mică", a precizat Maria Korek.Pentru a vedea exemple de bune practici, Asociaţia Divers a organizat o vizită de documentare la Reşiţa şi la Sfântul Gheorghe, unde există o serie de soluţii adoptate pentru familiile săraceŞefa Direcţiei de Asistenţă Socială Târgu Mureş, Andreia Moraru, a arătat că în Târgu Mureş sunt zone care ar trebui relocate, cum este Valea Rece, de exemplu, unde există circa 5000 de locuitori, din care peste 1000 sunt copii."Vă daţi seama că problemele în această comunitate sunt foarte, foarte mari, legate de infrastructură, care se leagă de problemele de proprietate. Şi atunci nu avem cum să vorbim de relocare, ci de creştere a nivelului comunităţii respective. Dar sunt şi comunităţi mai mici, cum este comunitatea din Strada Dealului, în care estimarea este 1000 de persoane. Se poate investi şi deja se investeşte într-un centru multifuncţional care ar urma să fie construit până la implementarea soluţiilor salvatoare", a spus Andreia Moraru.Primăria Târgu Mureş a alocat în acest an 1,3 milioane de lei pentru 43 de proiecte destinate grupurilor defavorizate din municipiu.