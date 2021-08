Consumul privat şi cheltuielile de stat au contribuit la redresarea peste aşteptări a economiei Germaniei în trimestrul doi din 2021, după atenuarea restricţiilor impuse pentru a stopa răspândirea pandemiei, transmit DPA şi Reuters.

Conform datelor publicate marţi de Oficiul federal de statistică (Destatis), Produsul Intern Brut al Germaniei a înregistrat o creştere de 1,6% în perioada aprilie-iunie 2021, după un declin de 2% în trimestrul precedent. La estimarea preliminară din 30 iulie, Destatis previziona un avans de 1,5% al celei mai mari economii europene în trimestrul doi din 2021.

În ritm anual, economia germană a crescut cu 9,4% în perioada aprilie-iunie 2021, astfel încât activitatea economică este cu 3,3% sub nivelul anterior pandemiei, în trimestrul patru din 2019.Consumul privat a urcat cu 3,2% în trimestrul doi din 2021, în timp ce cheltuielile de stat au înregistrat un avans de 1,8%.Cheltuielile de stat necesare pentru a atenua impactul crizei provocate de pandemie au lăsat un gol în finanţele publice de 80,9 miliarde de euro în primul semestru din 2021, echivalentul unui deficit al sectorului public de 4,7% din PIB, cel mai ridicat din ultimii 26 de ani, caracterizat de analistul Carsten Brzeski de la ING Bank ca fiind "dezavantajul unei redresări rapide a economiei".Măsurile de stimulare ar trebui să ajute economia să ajungă la nivelul de dinaintea crizei înainte de finalul lui 2021 dar Guvernul rezultat în urma alegerilor din septembrie va avea "o gravă povară pe umeri", a apreciat Brzeski.În ritm trimestrial, în perioada aprilie-iunie 2021 economia zonei euro a crescut cu 2%, în timp ce Franţa, Italia şi Spania au raportat creşteri de 0,9%, 2,7% şi, respectiv, 2,8%.La finele lunii aprilie, Guvernul de la Berlin şi-a îmbunătăţit previziunile de creştere pentru acest an până la un avans al PIB de 3,5%. Luna trecută, însă, ministrul Economiei, Peter Altmaier, s-a arătat chiar mai optimist, apreciind că Germania ar putea înregistra în acest an o creştere economică de până la 4%.Germania este principalul partener comercial al României iar, la nivelul UE, Germania este principala destinaţie a bunurilor exportate de 17 state membre şi una dintre primele trei destinaţii pentru 22 de state membre.