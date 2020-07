Continental a investit 27 de milioane de euro în modernizarea centrului de cercetare şi dezvoltare de la Iaşi

Continental România a finalizat lucrările de extindere a centrului de cercetare şi dezvoltare din Iaşi, în care a investit 27 de milioane de euro, informează compania într-un comunicat remis luni AGERPRES.

Construcţia nouă are 8 niveluri, o capacitate de până la 1.700 de locuri şi cuprinde o zonă de testare şi validare completă a produselor dezvoltate în cadrul companiei, precum şi spaţii de relaxare, săli de conferinţă şi spaţii de luat masa, menţionează Continental România.Managerul centrului de cercetare de la Iaşi, Marian Petrescu, a explicat că finalizarea lucrărilor la modernizarea clădirii permite tuturor angajaţilor companiei din locaţia Iaşi să lucreze în aceeaşi clădire."Prin extinderea centrului de cercetare şi dezvoltare deja existent, rădăcinile pe care le avem în Iaşi devin mai puternice, mai stabile. Este o dovadă şi o promisiune atât faţă de noi cât şi faţă de comunitatea locală şi regională că suntem aici, la bine şi la greu. Contextul actual este unul deosebit, imposibil de prevăzut în orice analiză de risc, însă am reuşit să finalizăm tot ce ne-am propus. De acum suntem împreună, în acelaşi loc, toţi cei 2.000 de colegi din Continental Iaşi", a menţionat managerul centrului de cercetare Continental România de la Iaşi, citat în comunicatul companiei.Angajaţii Continental România de la centrul din Iaşi sunt implicaţi în elaborarea tehnologiilor de vârf din industria auto - unităţi de control a geamurilor şi trapei, aplicaţii de navigaţie şi multimedia.De asemenea, angajaţii Continental România desfăşoară şi activităţi de cercetare pentru sistemul de frână "vacuumless brake one box design", care presupune creşterea eficienţei procesului de frânare a maşinii.În parteneriat cu mediul universitar local şi internaţional, specialiştii din Iaşi lucrează şi la proiecte dedicate oraşelor şi maşinilor inteligente, capabile să crească eficienţa, siguranţa şi confortul condusului, se menţionează în comunicatul Continental România.