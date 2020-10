Continuă scandalul în USR-PLUS! Alegerile interne, făcute de ochii lumii: 'Dezbaterea internă s-a limitat la o prezentare și răspunsul la câteva întrebări'

Alianța USR PLUS Cluj și-a desemnat candidații la alegerile parlamentare din 6 decembrie. Mihai Goțiu, parlamentar ales la ultimele alegeri, susține că dezbaterile din partid au fost făcute mai mult de fațadă. „O seară amară”, este descrierea pe care o face Goțiu. El a prins abia un loc doi pe lista de la Senat, cu șanse destul de mici de a intra în Parlament.

„O SEARĂ AMARĂ. Dar nu un capăt de drum

… am ieșit la plimbare, pe malul Someșului, să-mi adun gândurile; de câteva ori am fost oprit de oameni, care m-au felicitat pentru luptele pe care le-am dus pentru păduri, în Senat… nu am știut cum să le spun că o să-mi fie greu să le duc în continuare… și asta nu pentru că nu am energia și voința de a le duce mai departe…

Astăzi, în Filiala USR PLUS au avut loc alegerile interne pentru desemnarea candidaților la parlamentare. Am reușit să-mi conving majoritatea colegilor din USR să mă voteze. Din păcate, am mai reușit să conving doar o mână dintre delegații PLUS (în Conferință au fost 72 de delegați de la PLUS și 48 de la USR – cum s-a ajuns aici e o poveste prea lungă). Dincolo de rezultatul votului, amărăciunea nu vine din faptul că nu i-am convins, ci că n-am avut șansa să-i pot convinge pe reprezentanții PLUS. Cu greu, am făcut rost de numerele de telefon ale unora dintre ei, să pot discuta direct, să mă prezint și să mai demontez din ”miturile” pe care unii ”binevoitori” le-au plantat în grupul lor.

În rest, toată ”dezbaterea” internă s-a limitat la o prezentare și răspunsul la câteva întrebări, cu un timp total alocat de 11 minute. La care s-au adăugat 2 minute de prezentare, în deschiderea Conferinței Județene, de astăzi. În total… 13 minute.

M-aș bucura dacă Cristian Bordei (de la PLUS), cel care a ajuns pe prima poziție pe listă (nu-mi fac iluzii în cazul meu, locul 2 nu e eligibil la Senat), va face cel puțin cât am făcut eu pentru mediu, pentru ape și păduri. Sau pentru orice altceva care să schimbe lucrurile în bine, în România. Fără nicio răutate, spun, însă, că nu-l cunosc. Mai mult de 13 minute durează un interviu pentru angajarea unui portar… Până la alegeri sper că va avea mai mult timp să se prezinte și să-și facă cunoscute ideile, proiectele și capacitatea de a le pune în practică. Și, din păcate, lipsa dezbaterii reale nu a fost singura problemă (ba, poate, chiar cea mai mică din toată această ultimă săptămână… dar vine și vremea memoriilor).

Vreau să le mulțumesc colegilor din USR Cluj (cu câteva excepții, se știu ei) pentru încrederea acordată și că au crezut în mine. Ați făcut și, sunt convins, veți face multe lucruri bune în continuare pentru comunitățile voastre. Și voi găsi un mod să vă sprijin pe mai departe!

Și vreau să vă mulțumesc și vouă, tuturor celor care mi-ați fost alături și m-ați susținut în ultimele zile, dar și pe tot parcursul activității mele parlamentare. Mesajele pe care mi le-ați transmis îmi dau forța să continui luptele pe care le-am început, nu de ieri, de azi, ci cu mult timp înainte de a intra în politică. Nu mă întrebați, în seara asta, ”cum?”.

Colegilor din PLUS care au câștigat (și în mod special președintelui PLUS Cluj) le spun doar că și-au asumat niște responsabilități uriașe. Vor avea de dat socoteală cetățenilor, nu mie, dacă le înșală. Nu pentru mine, ci pentru noi toți, m-aș bucura să nu o facă. Poate, după ce îi voi cunoaște mai mult decât am avut ocazia în cele 13 minute de ”dezbatere”, vor avea și sprijinul meu. Momentan, încă nu sunt convins că sunt conștienți ce așteptări uriașe există din partea societății civile de la USR PLUS. Și nici de forța ei.

Pentru Dacian Cioloș o să am mai multe întrebări (inclusiv dacă ce s-a întâmplat, în ultima săptămână, la Cluj, e modul în care schimbăm politica în România). În seara aceasta, însă, doar despre mediu. În februarie 2019, când a venit la Comitetul Politic al USR, să ne convingă să votăm Alianța electorală pentru europarlamentare l-am întrebat care e poziția PLUS referitoare la Mediu. Redau din memorie: ”Vom avea un program pentru mediu care te va face să te înscrii în PLUS”. Îl întreb clar și direct și acum – dincolo de promisiunile frumoase, cu cine îl vom pune în aplicare? În Parlament și în Guvern.

Pentru Dan Barna n-am întrebări. I le puteți transmite voi, direct!

No, în fine, am trecut prin momente mai neplăcute în viață. Nu e un capăt de drum. Ci doar un punct cu virgulă”, a spus Mihai Goțiu pe pagina sa de Facebook

În urma scrutinului clasamentul este următorul pentru județul Cluj:

Senat

Bordei Cristian Goțiu Mihai Elek Levente Petrescu Manuela

Camera Deputaților