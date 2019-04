FOTO-VIDEO Continuă TEROAREA în Sri Lanka: o nouă EXPLOZIE în apropierea unei biserici

O furgonetă parcată în apropierea unei biserici din Sri Lanka unde zeci de oameni au fost ucişi duminică a explodat luni, a relatat un martor pentru Reuters, potrivit căruia deflagraţia s-a produs în momentul în care o echipă de genişti încercau să dezamorseze un dispozitiv exploziv,relatează Agerpres.

''Furgoneta a explodat când echipa de deminare a STF (Forţa Specială de Reacţie Rapidă) şi forţele aeriene au încercat să dezamorseze bomba'', a declarat martorul citat. Purtătorul de cuvânt al forţelor de securitate nu a fost imediat disponibil pentru a comenta informaţia.

Video of the explosion in #Colombo, #Srilanka. pic.twitter.com/GS2u4UiDKb