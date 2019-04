O 'bombă' sexy, candidată la europarlamentare, a RĂBUFNIT după ce a fost criticată: 'Botoxul si silicoanele nu îmi afectează deloc creierul'

Dalia Ciubuca intenționează să candideaze la alegerile europarlamentare din 26 mai pe listele Partidului Social Democrat Independent, partid fondat de Marian Vanghelie. Ea susține că a fost aspru criticată atunci când a anunțat că vrea să intre în politică. Dalia spune că botoxul și silicoanele nu-i afectează deloc creierul. „Trebuie să schimbăm ceva în țara asta, iar unul dintre primele lucruri este mentalitatea învechită care ne trage la fund”, susține tânăra.

„Ma amuz incontinuu de ieri, pe seama articolelor si a comentariilor cu referire la candidatura mea pentru un post de europarlamentar. DA, m-am inscris in partidul PSDI (nu are absolut nici o legatura politica cu PSD, din contra) si mi-am depus candidatura. Practic, am facut acest lucru, in primul rand, sa il sustin pe albaiulianul nostru, Cornel Comsa, care ocupa primul loc pe listele de candidati, un om extraordinar, cu o vasta experienta in politica, iar in al doilea rand pentru ca ma regasesc in conceptul in jurul caruia a fost dezvoltat acest partid. Despre asta va scriu in urmatoarea postare.

Aceste articole si comentarii primite de la diverse persoane sau prieteni, nu am timp din pacate sa citesc presa, (sunt actionar la 2 firme de organizare evenimente, am un job de organizator de evenimente la o locatie din Bucuresti si imi cresc fetita cum stiu mai bine), ma amuza, din foarte multe motive:

1. Intr-adevar suntem o tara populata de oameni superficiali, dar nu pentru ca Dalia Ciubuca a candidat la Europarlamentare, ci pentru ca aplecam ochii pe niste articole care sunt scrise cu greseli gramaticale de jurnalisti “profesionisti” sau de formatori de opinie “importanti” si urechile la stiri subiective, care deformeaza realitatea.

2. Suntem cel putin avizi sa descoperim si sa expunem partea negativa a oricarui aspect ce tine de cei din jurul nostru. Ca dovada, nimeni nu a mentionat macar un eveniment organizat in toata activitatea mea sau numele firmelor la care sunt actionara si care au avut o evolutie spectaculoasa de la infiintare.

3. Suntem total neinformati si ne mai si mandrim cu asta. Domnilor, Dalia Ciubuca nu “rupe cluburile in doua”, Dalia Ciubuca este organizator de evenimente de 10 ani, asta face ea, o meserie care presupune FOARTE multa munca si determinare, departe de ceea ce puteti observa in cateva poze. Cine este in domeniu, intelege foarte bine la ce ma refer. Probabil ca un eveniment organizat in Gradina Botanica sau la Palatul Ghica Tei nu atragea la fel de multe controverse printre cititori, desi au fost printre cele mai frumoase organizate vreodata in aceste locatii, binenteles, de catre firma noastra Manifesto Events&PR (cc Bianca Berchez)

Iar in ceea ce priveste “botoxul” si “silicoanele” (domnilor atotstiutori, in buze se injecteaza acid hialuronic, nicidecum botox), credeti-ma ca aceste interventii s-au facut la exterior, nu imi afecteaza deloc creierul, Slava Domnului.

As continua mult si bine, insa, dupa cum am spus, nu imi permit sa aloc foarte mult timp acestor articole.

Daca am intrat in aceasta poveste pentru a sustine un om si un concept si pentru a invata usor, usor, cu ce se mananca politica, (desi am terminat o facultate de profil, nu am avut o legatura prea stransa pana acum cu domeniul acesta), toate reactiile bune sau mai putin bune ma impulsioneaza sa merg mai departe. Pentru ca, intr-adevar trebuie sa schimbam ceva in tara asta, iar unul dintre primele lucruri este mentalitatea invechita care ne trage la fund.

Asa ca, multumesc tuturor celor care au alocat timp pretios din viata lor, ca sa scrie, comenteze sau sa posteze ceva pe aceasta tema”, a scris pe Facebook Dalia Ciubuca.