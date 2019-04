Contre diplomatice! Reprezentantul Germaniei, replică pentru Dăncilă: Premierul a vrut individual, ambasadorii doar în grup

Ambasadorul Germaniei la Bucureşti, Cord Meier-Klodt, a reacționat după ce premierul Viorica Dăncilă a acuzat diplomaţii că au refuzat să discute individual cu ea. "Am vrut să ne exprimăm opinia în grup, dar această cerere a fost refuzată", a precizat diplomatul, potrivit Realitatea TV.

Ambasada Germaniei se numără printre cele 12 reprezentanțe diplomatice la București ce au transmis o declarație comună în care cer Guvernului să nu ia măsuri care ar putea afecta statul de drept.

"Am vrut să ne exprimăm opinia în grup, sunt îngrijorări pe care le împărtăşim în acest grup şi solicitarea a fost să mergem în grup. Această cerere a fost refuzată. Este în totalitate în responsabilitatea prim-ministrului, dar am vrut să explicăm puţin de ce am simţit să facem aceste precizări auzite”, a declarat diplomatul german.

Premierul Viorica Dăncilă a afirmat, marţi, că a vrut să aibă o discuție individuală cu fiecare ambasador din grupul celor 12 care şi-au exprimat, într-un comunicat comun, îngrijorarea faţă de intenţiile Guvernului de a opera noi modificări în Justiţie.

