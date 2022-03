Controale masive anunțate de șeful IPJ Sălaj: sunt vizați evazioniștii și șoferii teribiliști; interviu cu Marius Stupar, comisarul șef al instituției

Comisarul șef de poliție din cadrul I. P. J. Sălaj Marius Stupar își propune pentru anul 2022 să intensifice controalele în trafic și raziile printre cei care comit evaziune fiscală în județ. Într-un interviu oferit în exclusivitate pentru STIRIPESURSE.RO, comisarul șef a vorbit despre cele mai obișnuite infracțiuni pe care colegii săi le întâmpină pe teren, modul în care vrea să modernizeze instituția pe care o conduce, dar și despre deficitul de personal, o problemă la nivel național în Poliția Română.

Din vară conduceți IPJ Sălaj. Cum ați fost primit la Sălaj? Mă refer atât la colegii din instituție, cât și la cei care au probleme cu legea.

Încă din prima zi de muncă la Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj, consider că sunt în relații bune cu întreg colectivul, iar în ceea ce privește relațiile cu cetățenii, am deschidere față de problemele pe care acetia le au, siguranța acestora fiind principala noastră prioritate. Totodată, căutăm să ne îndeplinim cu profesionalism și cât mai eficient atribuțiile astfel încât să creștem încrederea cetățenilor în instituție.

Ați ajuns șef plin din vara lui 2021, dar înainte ați mai condus această instituție din postura de împuternicit. Cum ați putea caracteriza anul 2021 pentru dvs.? Ce bilanț aveți?

Anul 2021 îl pot caracteriza drept un an greu, cu multe provocări pentru că, pe lângă problemele legate de situația operativă, ne-am luptat și cu pandemia Sas-Cov-2. Pot să spun că aceste provocări nu ne-au împiedicat să ne mobilizăm, ba mai mult, am făcut față cu brio până în acest moment.

În ceea ce privește bilanțul pentru 2021, principalii indicatori de evaluare ai perormanței activităților desfășurate de polițiștii sălăjeni relevă faptul că, infracționalitatea sesizată a scăzut, mai ales în mediul rural, unde am înregistrat o scădere cu 13,03% față de anul anterior, iar infracționalitatea judiciară a scăzut cu 8,65%.

Referitor la infracțiunile contra patrimoniului, se constată o scădere cu 28% a faptelor de furt, iar în ceea ce privește infracțiunile contra siguranței pe drumurile publice, s-a înregistrat o scădere cu 4,94% față de aceeași perioadă a anului anterior. În acest fel, consider că, am reușit să menținem sub control fenomenul infracțional.

Știu că ați avut o situație mai delicată în județ în care ați mers efectiv în teren: mă refer la comunele Buciumi și Românași, unde locuitorii se plângeau că sunt terorizați de hoți, iar efectivele de poliție sunt depășite de situație. Există în județul Sălaj și alte zone (comune/sate) un deficit de personal?

Într-adevăr, am avut o situație delicată în zona comunelor Buciumi și Românași, unde am mers personal pentru a gestiona problemele cu care se confruntau locuitorii celor două comune. De altfel, îmi propun ca tipul acesta de acțiuni să fie prioritare pentru noi, să le realizăm prin angrenarea tuturor efectivelor, astfel încât problemele cetățenilor să fie rezolvate eficient și cu celeritate.

Cât despre deficitul de personal, aceasta este o problemă la nivel național, cu care ne confruntăm și la nivel județean, în special în mediul rural, dar acest aspect nu reprezintă un impediment în a combate infracționalitatea, în a ne îndeplini atribuțiile corespunzător și a face față, pe cât posibil, cu efectivele pe care le avem momentan. De menționat este faptul că, în misiunea noastră, am fost sprijiniți de colegii jandarmi.

Care sunt cele mai obișnuite infracțiuni pe care polițiștii din subordinea dvs. le întâmpină în ultima perioadă?

Activitatea pe care o desfășurăm vine cu o serie de provocări în fiecare zi, iar polițiștii sălăjeni se confruntă cel mai des cu infacțiuni contra patrimoniului precum furturile, infracțiuni contra persoanei, aici mă refer, în principal la infracțiunea de loviri sau alte violențe, infracțiuni la regimul circulației rutiere, dar și cu infracțiuni silvice.

La nivel național apar tot mai multe persoane depistate că circulă sub influența substanțelor psihoactive. Cum se prezintă Sălajul în această privință?

La nivelul județului Sălaj există, de asemenea, o creștere semnificativă a numărului de persoane care au fost depistate circulând sub influența substanțelor psihoactive. În anul 2021, au fost întocmite un număr de 26 de dosare penale pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive, cu o diferență de 19 dosare față de anul precendent. Într-adevăr, această diferență se datorează și faptului că, aparatele Drugtest sunt folosite la nivelul județului Sălaj, începând cu a doua jumătate a anului 2020.

Pentru a combate acest fenomen și a îl stopa, pe cât posibil, desfășurăm acțiuni punctuale, în colaborare cu structurile specializate în combaterea traficului și consumului de substanțe psihoactive. Precizez faptul că, pe parcursul anului 2021, la nivelul întregului județ, polițiștii cu atribuții pe linie de circulație rutieră au desfășurat peste 900 acțiuni pentru prevenirea accidentelor rutiere și a consecințelor acestora, determinate de nerespectarea regimului legal de viteză, a regulilor privind depășirea sau conducerea sub influența sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe ori a altor norme rutiere. Dintre acestea, 11 au vizat prevenirea și combaterea conducerii de vehicule sub influența substanțelor psihoactive.

Ce vă propuneți din punct de vedere profesional pentru anul 2022?

Din punct de vedere profesional, ceea ce ne dorim, în principal, este creșterea siguranței cetățenilor și în acest fel, a încrederii acestora în instituție. Acest aspect, consider că este posibil prin ridicarea gradului de pregătire profesională al polițiștilor, dar și prin desfășurarea de activități de prevenire a corupției cu sprijiul structurilor specializate.

Raportat la situația operativă, ne propunem desfășurarea de acțiuni pentru scăderea ratei mortalității cauzate de accidente de circulație și a numărului de persoane care circulă sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive. În ceea ce privește infracționalitatea economică, vom desfășura acțiuni pentru reducerea evaziunii fiscale.

Drept element de noutate, ne-am propus demararea unor noi proiecte privind absorbția de fonduri europene, în vederea renovării sediilor de poliție și aducerea lor în stare de funcționare la parametrii normali.

La realizarea obiectivelor enumerate anterior vor contribui ocuparea tuturor funcțiilor de conducere vacante și acoperirea deficitului de personal, activități care sunt în desfășurare.