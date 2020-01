Controverse despre împrumutul cerut de Dinamo: 'Nu credem că banii se vor mai întoarce înapoi'

Patronul FC Botoşani, Valeriu Iftime, a declarat, joi, că nu este de acord ca LPF să împrumute echipa Dinamo cu o sumă de bani, deoarece nu crede că gruparea din Şoseaua Ştefa cel Mare va putea returna banii. Iftime cere garanţii din partea clubului Dinamo că va da banii înapoi.

"Noi nu suntem împotriva acestui tip de ajutor, noi suntem împotriva unui împrumut unui membru nostru în condiţiile în care nu suntem convinşi că banii ăia se pot returna. Eu neştiind foarte bine cum este situaţia de la Dinamo, încerc să mă gândesc că lucrurile sunt complicate acolo. Dacă ar fi o garanţie că primim banii ăştia, nu ar fi nicio problemă să-i împrumutăm. Dar trebuie să avem o garanţie certă că banii se vor returna. Am înţeles că din drepturile TV. Dacă clubul are puterea de a returna, categoric sunt de acord. Şi aşa banii în fotbal sunt puţini, iar dacă îi risipim pe diverse situaţii de astea, e complicat. (n.r. - că nu s-ar fi opus dacă în aceeaşi situaţie era FCSB) Nu e adevărat, nu contează că e FCSB, Dinamo sau oricare altă echipă. E vorba de un principiu, cred că în fotbal trebuie să ai un buget echilibrat şi trebuie să ştim să gestionăm cluburile astea, altfel vor fi probleme. Dacă un club ar avea o problemă temporară, ar fi solvabil în timp scurt sau mediu ar trebui ajutaţi, fie că e FCSB sau Dinamo. Nu are nicio legătură. De ce aş avea eu ceva împotriva celor de la Dinamo? Nu e în competiţie cu mine în mod direct. Şi dacă ar fi, nu ştiu dacă asta m-ar ajuta pe mine sau nu. (n.r. - despre faptul că Dinamo cere împrumutul din drepturile de televizare) Depinde de ce datorii are, să nu cumva să fie mai... Sper să aibă de unde. Sunt cluburi la care dacă tot cesionăm tot felul de drepturi, datorii care nu mai pot fi cesionate s-ar putea să rămână sacul gol. Nu ştim dacă judecă cineva. De asta solicităm garanţii discutate şi lămurite", a declarat Iftime, la ProX.

Confruntată cu probleme financiare, Dinamo a solictat un împrumut Ligii Profesioniste de Fotbal, sume urmând a fi oprită din drepturile de televizare pe care ar urma să le primească.