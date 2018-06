Coperta revistei Time: Trump și fetița în lacrimi, devenită simbol în SUA

O fotografie emoţionantă, realizată la un centru de detenţie de la graniţă de către fotograful John Mooren de la Getty Images şi publicată joi online pe prima pagină a revistei Times, a devenit una dintre imaginile simbol ale relatărilor de presă despre separarea familiilor de imigranţi de către administraţia Trump, scrie Mediafax.

"Bine aţi venit în America", a scris Time pe prima pagină a numărului său ce va apărea în format tipărit la 2 iulie. În stânga, o fetiţă în lacrimi. În dreapta, preşedintele Donald Trump stând în faţa copilului. Imaginea acestei fetiţe de doi ani din Honduras a făcut înconjurul lumii. Ea a fost realizată la 12 iunie în Texas de către John Moore, un fotojurnalist care lucrează penru agenţia de presă Getty Images. Clişeul a devenit simbolul crizei morale declanşate în Statele Unite cu politica de separare a familiilor de migranţi, scrie Le Parisien.Totuşi, tatăl fetiţei care apare plângând în faţa preşedintelui Trump nu a fost separată de mama sa la graniţa Statelor Unite, potrivit declaraţiilor unui bărbat care susţine că este tatăl copilului, relatează vineri Reuters.''Fiica mea a devenit simbolul... separării copiilor la graniţa americană. E posibil să-l fi emoţionat chiar pe preşedintele Trump'', a spus Denis Valera pentru Reuters într-un interviu telefonic.Valera a explicat că micuţa şi mama sa, Sandra Sanchez, au fost reţinute împreună de către autorităţi în oraşul de graniţă McAllen, din Texas, unde Sanchez a făcut cerere de azil, şi nu au fost separate după aceea.Adjunctul ministrului de externe din Honduras, Nelly Jerez, a confirmat versiunea lui Valera. Acesta din urmă a spus că a fost impresionat şi îndurerat când a văzut la televizor fotografia fiicei sale plângând. ''Să o vezi într-un astfel de moment ar înduioşa pe oricine'', a spus acesta.

Fotografia a fost folosită într-o companie de strângere de fonduri iniţiată pe Facebook care a colectat peste 17 milioane de dolari în donaţii de la aproape jumătate de milion de persoane, bani destinaţi organizaţiei din Texas Refugee and Immigrant Center for Education and Legal Services (RAICES), care oferă servicii juridice imigranţilor şi refugiaţilor.



Politica de ''toleranţă zero'' faţă de imigraţia ilegală a determinat separarea a 2.342 de copii de părinţii acestora la graniţa dintre Mexic şi Statele Unite în perioada 5 mai - 9 iunie.



Înregistrările video cu copii despărţiţi de familii şi care stau în cuşti, o înregistrare audio cu plânsetele copiilor precum şi fotografia realizată de Moore au provocat indignare în lumea întreagă faţă de politicile împotriva imigraţiei promovate de administraţia Trump.



Sanchez şi fiica sa au plecat din Puerto Cortes, un port important la nordul capitalei Tegucigalpa, fără să-l anunţe pe Valera sau pe ceilalţi trei copii ai cuplului.



Valera crede că Sanchez a plecat cu fetiţa spre Statele Unite, unde are familie, pentru a căuta oportunităţi economice mai bune.



''Dacă sunt deportaţi, este în regulă atâta timp cât copilul nu este luat de lângă mama sa'', a mai spus Valera. ''Aştept să văd ce se întâmplă cu ele'', a încheiat acesta.