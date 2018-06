Copiii lui Michael Jackson au început SCANDALUL: Au dat în judecată o mare televiziune și o companie uriașă pentru un documentar - VIDEO

Moştenitorii lui Michael Jackson au dat în judecată ABC pentru încălcarea drepturilor de autor, după ce postul de televiziune a difuzat săptămâna trecută un documentar în care au fost folosite melodii şi videoclipuri fără a avea permisiunea, potrivit plângerii citată de Reuters.

Plângerea a fost depusă la o curte de justiţie din Los Angeles, iar chemată în proces este şi compania-mamă a ABC, Walt Disney Co.

Citește și: A început bătălia pentru putere: Cine i-ar putea lua locul Laurei Codruţa Kovesi la DNA – mutarea Procurorului General România stă pe un „butoi cu pulbere”

Procesul are ca subiect difuzarea pe 24 mai a documentarului de două ore „The Last Days of Michael Jackson”, scrie news.ro.

Moştenitorii averii lui Michael Jackson doresc despăgubiri, însă acestea nu au fost specificate.

Citește și: Surpriza lui Iohannis! Planul din spatele ușilor închise! Cum va juca în ecuația Kovesi

Un purtător de cuvânt al ABC a transmis că reţeaua TV nu a verificat încă documentele depuse, însă îşi apără alegerea făcută de a difuza documentarul.

„Documentarul ABC News explora viaţa, cariera şi moştenirea lăsată de Michael Jackson, care stârnesc un mare interes pentru oamenii de peste tot din lume, şi nu a încălcat drepturile de autor”, a fost transmis pe e-mail.

Citește și: Ingrid Mocanu o face ‘praf’ pe Kovesi, dar și pe susținătorii ei: ”Păi, măi slugi ordinare (sau Slujiri ordinare)…”

Michael Jackson a murit în august 2009, la vârsta de 50 de ani, din cauza unei supradoze.

Reprezentanţii au ridicat semne de întrebare privind documentarul încă de dinainte de difuzarea lui.

Citește și: Venituri impresionante! Cât câştigă, lunar, Valer Dorneanu, preşedintele Curţii Constituţionale a României .