Coproprietarul clubului Atalanta Stephen Pagliuca vrea să cumpere echipa Chelsea de la Roman Abramovici

Coproprietarul clubului Atalanta Stephen Pagliuca a declarat că este pregătit să facă o "ofertă substanţială şi credibilă" pentru a cumpăra gruparea Chelsea de la Roman Abramovici, anunță news.ro.

Grupul lui Pagliuca a achiziţionat pachetul majoritar de acţiuni (55 la sută) la Atalanta în februarie, de la familia Percassi, cere deţinea 86 la sută din club.

Pagliuca este acum hotărât să facă o "ofertă credibilă" pentru a cumpăra Chelsea de la Abramovici, pe care guvernul britanic l-a sancţionat în urma invaziei Rusiei în Ucraina din februarie, informează football-italia.net.

"De-a lungul vieţii şi carierei mele, etica mea a fost întotdeauna aceea de a acţiona în linişte, cu integritate, şi de a lăsa ca acţiunile şi rezultatele mele să vorbească de la sine. Cu toate acestea, este imperativ să clarificăm şi să-i asigurăm pe suporteri cu privire la grupul nostru de ofertanţi şi la angajamentele sale, pentru a sublinia cât de serios tratăm potenţiala noastră responsabilitate faţă de Chelsea", a declarat Pagliuca, pentru Sky News UK.

Pagliuca, de asemenea coproprietar al echipei de baschet Boston Celtics, a adăugat că oferta va fi "substanţială şi credibilă".

"Primul nostru obiectiv este să facem investiţii strategice pentru a continua să concurăm pentru campionate şi trofee. Îi vom sprijini pe jucători şi manageri pentru a ne asigura că echipa Chelsea este o câştigătoare obişnuită şi pretendentă la titlu, fie în Premier League, Liga Campionilor sau Superliga feminină (singura Superligă în care intenţionăm să concurăm, ca să se ştie). În plus, vom continua să investim în academia de tineret pentru a dezvolta vedetele viitorului şi nu am fi în acest proces dacă nu am avea o viziune interesantă şi incluzivă pentru Chelsea. În cei peste 20 de ani de când deţinem Boston Celtics, nu ne-am gândit nici măcar o dată să schimbăm numele, culorile sau logo-ul clubului. Aceasta este garanţia noastră pentru fanii echipei Chelsea", a precizat el.

În martie, Pagliuca a explicat cam în acelaşi fel, într-un interviu acordat Gazzetta dello Sport, planurile sale de viitor pentru Atalanta, recunoscând că vede asemănări între "La Dea" şi Boston Celtics.

"Percassi sunt lideri extraordinari, aşa că proiectul nu se va schimba prea mult. Lucrurile ar trebui să continue să meargă aşa cum au mers până acum. Aşa că trebuie să construim o echipă câştigătoare, să dezvoltăm talentele şi sectorul juvenil. Putem ajuta brandul Atalanta să crească la nivel mondial, lărgind baza de fani", susţinea el.

Familia lui Pagliuca s-a mutat în SUA din Italia în anii 20. Ei proveneau dintr-un mic sat din Basilicata, numit Muro Lucano.

"Ştim cât de importantă este zona geografică şi suntem conştienţi de faptul că sprijinul fanilor face parte din succesul echipei. Este o onoare pentru noi. Am avut un sentiment similar când am cumpărat Celtics în 2003. Clubul este aproape ca o religie în oraş şi am observat acest lucru imediat ce am intrat pe Stadionul Gewiss. Era la fel ca la Boston Garden sau Fenway Park. Acelaşi sentiment de afecţiune şi dragoste pe un stadion de 24.000 de locuri, cu fani care susţin echipa de 40-50 de ani", a mai declarat el, în martie.

Dacă tranzacţia va fi dusă la bun sfârşit, rămâne de văzut ce se va întâmpla cu Atalanta, în condiţiile în care UEFA nu acceptă în competiţiiel sale cluburi care sunt controlate de aceeaşi persoană, companie sau grup. Iar în acest sezon, atât Chelsea, cât şi Atalanta au jucat în Liga Campionilor.