Emisar american avertizează: Coreea de Nord pregătește testarea armei nucleare

Phenianul ignoră tentativele americane de dialog şi ar putea efectua primul test al unei arme nucleare după aproape cinci ani la mijlocul lui aprilie, a avertizat miercuri un înalt responsabil însărcinat cu Coreea de Nord în cadrul Departamentului de Stat al SUA, notează AFP.

Emisarul Sung Kim a explicat că Washingtonul se aşteaptă ca Phenianul să planifice o mare demonstraţie a capacităţilor sale nucleare în creştere cu ocazia evenimentelor de la 15 aprilie marcând împlinirea a 110 ani de la naşterea lui Kim Ir Sen, fondatorul dinastiei la putere în Coreea de Nord, informează Agerpres."Ne temem că, în legătură cu viitoarea aniversare de la 15 aprilie, Coreea de Nord va fi tentată să întreprindă o nouă acţiune provocatoare", a afirmat Sung Kim în faţa presei, reamintind ultimele teste de lansare de rachete balistice efectuate de Phenian.Coreea de Nord a efectuat mai multe teste de arme nucleare începând cu 2006, ultimul fiind în 2017.Şi, potrivit emisarului american, Phenianul continuă să ignore tentativele Washingtonului de a reînnoi un dialog privind denuclearizarea peninsulei coreene."Nu am primit niciun răspuns de la Phenian, ceea ce este foarte dezamăgitor, deoarece am trimis mai multe mesaje, atât în public, cât şi în privat, invitându-i la un dialog fără condiţii" prealabile, a precizat el, spunând că ultimele teste de rachete balistice reprezintă "o ameninţare serioasă pentru la stabilitatea regională".În plus, Sung Kim a subliniat că nici China, nici Rusia nu l-au ajutat pe preşedintele american Joe Biden în încercările sale de a relua discuţiile cu liderul nord-coreean Kim Jong Un.Discuţiile despre limitarea ameninţării nucleare venind de la Phenian păreau să facă progrese sub Donald Trump, dar apoi au stagnat.După instalarea lui Joe Biden la Casa Albă, Coreea de Nord a demarat o serie de 13 teste cu rachete care au culminat luna trecută cu lansarea unei rachete balistice potenţial capabilă să ajungă pe coasta de est a SUA purtând un focos nuclear.Kim Yo Jong, sora influentă a lui Kim Jong Un, a declarat marţi că Coreea de Nord va folosi arme nucleare pentru "a elimina" armata sud-coreeană, dacă aceasta ar lansa un atac preventiv.Potrivit emisarului Sung Kim, Washingtonul încearcă să facă adoptată o nouă rezoluţie în Consiliul de Securitate al ONU condamnând acţiunile Phenianului, dar Moscova şi Beijingul s-au opus deja de şase ori în acest an.