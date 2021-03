Corey Taylor, liderul trupei Slipknot, plănuieşte o serie de concerte solo cu distanţare fizică

Corey Taylor, liderul trupei Slipknot, plănuieşte să susţină, în perioada aprilie - mai, în Statele Unite, o serie de concerte solo cu distanţare fizică, anunță news.ro.

Taylor a lansat în luna octombrie a anului trecut albumul solo de debut „CMFT” şi a anunţat acum într-un interviu că are de gând să îl prezinte live într-un turneu.

„Va fi un turneu scurt, probabil de aproximativ trei săptămâni”, a declarat el pentru un post de radio, citează NME. Taylor a precizat că în anumite oraşe va susţine câte două concerte. „Vor fi în totalitate cu distanţare fizică, ceea ce înseamnă că vor exista capsule şi în ele vor avea acces doar oameni din acelaşi grup”.

El a mai spus că la intrarea în spaţiul de concert oamenii vor fi triaţi, prin verificarea temperaturii şi prezentarea unui test Covid-19 cu rezultat negativ, făcut cu 48 de ore înaintea show-ului.

Corey Taylor a adăugat că încearcă să revină în turnee pentru a îşi ajuta şi echipa. „Echipa mea are nevoie să muncească. Soţia mea (Alicia Taylor, dansatoare profesionistă şi membră a grupului Cherry Bombs, n.r.), dansatoarele ei, vor să facă din nou asta. Aşadar, acesta este un test pentru a vedea dacă putem să ne întoarcem cumva la realitate cu aceste măsuri - cel puţin până ce vaccinul va avea şansa să facă asta”.

Turneul ar urma să debuteze în oraşul Las Vegas, urmând ca artistul să concerteze şi în Midwest. În prezent, detaliile sunt în curs de stabilire.

Trupa sa, Slipknot, are planificate mai multe concerte pentru vara aceasta, inclusiv la Bucureşti, într-un turneu de promovare a albumului „We Are Not Your Kind”, apărut în 2019.