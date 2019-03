Corina Crețu, atacuri în rafală la Dragnea și Teodorovici / VIDEO

Comisarul european Corina Crețu a declarat, vineri, într-un interviu acordat ȘTIRIPESURSE.RO că din discursul ministrului Finanțelor reiese că Guvernul este antieuropean și a spus că nu este de acord cu teoria PSD-ului condus de Liviu Dragnea că sunt mai ieftine proiectele realizate in parteneriat public-privat decat cele din fonduri europene.

Citește și: Corina Crețu, pronostic sumbru pentru Rovana Plumb

Despre raportul de tara:

- „Problema majora care ma preocupa pe mine in acest raport de tara este ca desi Romania inregistreaza un ritm de crestere economica in ultimii ani, practic inegalitatile regionale se adancesc si creste saracia mai ales in randul grupurilor cele mai vulnerabile, in primul rand copiii, varstnicii, persoanele cu dizabilitati, deci cred ca este foarte importan sa ne aplecam mai mult asupra problemelor sociale. Nu vreau sa intru in polemici, vreau sa-mi fac datoria de comisar european”

- „Daca puneti in balanta discursul ministrului de Finante cu cel al ministrului Fondurilor Europene, vedeti exact un discurs care se opune unul altuia, ceea ce pe mine ma mira. Cred ca ar trebui sa stim exact, clar, daca acest Guvern este atat de anti-european pe cat vorbea del Teodorivici sau atat de pro-european pe cat vorbea dna Plumb”

Despre proiecte din PPP vs proiecte din fonduri europene în Romania:

- „Nimeni nu obliga nicio tara cu nimic, Romania are la dispozitie miliarde de euro, fonduri europene gratuite. Romania este net beneficiara a fondurilor europene, 45 de miliarde de euro au intrat in economie de la aderare pana acum. Pe de alta parte, daca statul doreste sa atraga si investitori privati, nimeni nu impiedica, dar dupa opinia mea trebuie mai intai cheltuite aceste fonduri UE, suntem in martie si pentru perioada 2014-2020 estimarea noastra e ca rata de absorbtie este de 28% cu tot cu agricultura si 19% pe fondurile pe care le coordonez eu. Deci s-au facut contractari care au fost prezentate azi, dar practic facturi pentru lucrarile efectuate am primit doar pentru 19% din suma alocata pentru 2014-2020. De aceea am simtit nevoia sa atrag atentia, timpul trece si stagneaza proiecte majore”