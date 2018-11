Corina Crețu, mesaj pentru Codrin Ștefănescu, pe care l-a amenințat cu JUSTIȚIA: 'Acuzațiile sunt foarte grave'

Corina Crețu a declarat, într-un interviu acordat România Tv, că a avut o reacție emoțională când a spus că îl dă în judecată pe secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefănescu, și se va gândi după încheierea mandatului dacă îl va chema în instanță pe acesta.

Chestionată, înr-un interviu acordat România Tv, dacă îl iartă pe Codrin Ștefănescu sau îl va da în judecată, Corina Crețu a răspuns: "Eu am fost foarte surprinsă și am avut o reacție foarte emoțională. Acuzațiile sunt foarte grave, atâta timp cât am ajutat România, avem scrisori, documente care dovedesc. Într-adevăr am avut această reacție emoțională pe care regret că am făcut-o public. Mă voi gândi după încheierea mandatului. Să mă acuze că demult nu mai sunt a PSD, ca și când sunt a Bruxellesului, iar Bruxellesul e în antiteză cu PSD-ul! Mă voi gândi după încheierea mandatului, nu e normal să îmi pierd acest timp și energia cu lucruri pentru orgoliu personal. Dar suntem oameni cu toții".

Întrebarea vine în contextul în care la începutul acestei luni, comisarul european pentru politică regională, Corina Creţu, a anunţat, într-o postare pe Facebook, că va „merge până la capăt, cu un proces” în care PSD sau Codrin Ştefănescu să demonstreze acuzaţiile care i-au fost aduse despre trădarea intereselor naţionale ale României.

"De această dată, voi merge până la capăt, cu un proces în care partidul sau domnul Ştefănescu să îmi demonstreze, mie şi opiniei publice, cum trădez interesele naţionale ale României", a precizat Creţu într-o postare pe Facebook pe care ulterior a şters-o de pe reţeaua de socializare.

În replică, secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ştefănescu, a declarat, pe 3 noiembrie, la un post TV, că nici el şi nici partidul nu-şi vor schimba opinia cu privire la Corina Creţu.

„Îi transmit doamnei comisar european Corina Creţu că dacă vrea să transferăm chestia asta în instantă este ok, este forte bine. I-am cerut să nu uite că a ajuns acolo pe listele PSD şi că trebuie să fie tot timpul româncă. Sunt anumite proiecte pe care, în calitate de comisar european, trebuie să le discute strict la Guvern. Dacă Guvernul, prin miniştrii de resort, decide că este mult mai oportun şi mult mai adecvat pentru România, pentru costurile noastre, să facem un proiect în parteneriat public-privat, decât în sistemul pe care l-a negociat Guvernul Cioloş cu cei de la Bruxelles, atunci evident că eu, ca secretar general adjunct al partidului, cred în Guvernul meu. Vrea în instanţă, mergem în instanţă, fără niciun fel de problemă”, a declarat Codrin Ştefănescu, într-o intervenţie telefonică, la Antena 3.

