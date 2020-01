Corina Crețu trage un semnal de alarmă: 'Transportatorii români riscă să intre în faliment și să dispară de pe piața europeană'

Europarlamentarul Corina Crețu trage un semnal de alarmă. În exclusivitate la Iași, euro deputatul a vorbit de problemele grave pe care le pot avea transportatorii pe viitor. Practic, reforma sectorului de transport rutier prin pachetul Mobilitate 1 de la nivel european trebuie analizat cu atenție, noile reguli pot avea un impact negativ asupra transportatorilor din România, potrivit 7est.ro.

„Am primit semnalul de alarmă Uniunii Transportatorilor din România care au dreptate prin măsurile care se iau prin acest Pachet de Mobilitate 1 care s-a adoptat deja. Vreau să spun că este încă un capitol care ar fi putut fi remediat pe timpul președinției Române. Vreau să întreb foștii guvernanți de ce nu au discutat aceste lucruri pe timpul președinției Române pentru că știau că urmează președinției Finlandei și aceste pachete sunt sigură că a fost de succes pentru că s-au încheiat 90 de dosare, dar cele mai grele dosare am spus că vor fi de buget, bugetul 2021-2027 și acest pachet mobilitate nici măcar nu a fost deschis.

Pentru că se mai puteau obține niște lucruri pe timpul președinției Române. Reforma sectorului de transport rutier vine acum cu o serie de reguli care îi afectează nu numai pe români, dar pe toți transportatorii din Est, implicit și pe cei români. De exemplu camioanele vor trebui să se întoarcă la Centrul Operațional al intreprinderilor, la fiecare opt săptămâni. Perioadă de odihnă obligat, sfârșitul săptămâni nu mai poate fi petrecută în cabina camionului, iar companiile trebuie să plătească cheltuielile de cazare pentru șoferi. Sunt măsuri care măresc cheltuielile pentru transportatorii români, ceea ce înseamnă o scădere a competitivității transportatorilor din Est.

Unii spun chiar ieșirea totală a tir-urilor românești de pe piața europeană, ceea ce este foarte grav. Este un subiect asupra căruia după părerea mea deliberat, nu s-a aplecat nimeni de până acum, de abia acum după ce s-a votat în comisie transportatorii au tras un semnal de alarmă. Urmează votul în plen, dar nu este vorba doar de activitatea mea, sunt convinsă că europarlamentarii vor face front comun pentru a evita acest impact negativ pentru că efectele posibile merg până în falimentul unor transportatori cu impact direct asupra bugetului României. Eu am atras atenția asupra acestor lucruri de mult timp.”, a declarat eurodeputatul Corina Crețu.

Aceasta este concluzia eurodeputatului Corina Crețu când a vorbit la Iași despre autostrada Moldovei. Mai mult decât atât, Corina Crețu susține că cinci ani a fost doar jignită atunci când a deschis subiectul autostrăzilor.

„În primul rând eu cred că indiferent de Guvern, ar trebui să înceteze cu scuzele și cu pretextele pentru că românii au nevoie de lucruri concrete. Guvernul Ponta a făcut un lucru concret, a adoptat master planul de transport în anul 2015 și împreună cu Guvernul Ponta eu în calitate de comisar european am semnat din partea Comisiei Europene acest master plan care prevedea ca prioritate această autostradă a Moldovei. Acum am văzut că se vine cu ideea de a nu se face, de fapt s-a retras de pe public privat, noi în comisie nu eram confortabili cu ideea de a face această autostradă pe parteneriat public privat pentru că am considerat că este o prioritare, spuneau specialiștii noștri. Ca să terminăm cu această idee nu se dorește această autostradă.

Eu că așa cu celelalte țări Ungaria sau Bulgaria au reușit să își facă autostradă ar fi putut și România. Dacă ar fi fost o conspirație mondială împotriva României ar fi văzut și celelalte țări. Pe programul operațional de infrastructură mare 2007-2014 am pierdut un miliard de Euro exact pe transporturi, prin prisma faptul că nu au existat proiecte. Pe programul 2014 -2020 avem 10,8 miliarde pentru transporturi și rata de absorbție este de 31 %, în ultimul an al exercițiului bugetar care este pe șapte ani.

Este inadmisibil după părerea mea, suntem în ultimele trei țări. Nu au făcut decât să mă jignească cinci ani de zile în loc să ofere experții, eu le-a pus la dispoziție și expertiza pe care am pus-o pe lângă faptul că banii sunt alocați deja României și așteaptă proiecte. Eu în iulie de când am plecat de la Comisia Europeană am semnat toate proiectele depuse.

Acum nu e de ales, este vorba de a face o strategie și avem această posibilitate. Nu e vorba de a alege între Brașov și Bacău sau de Tg Mureș, Iași, Ungheni. Nu comisia alege, este vorba de o strategie de a prioritiza. Până la exercițiul financiar viitor care se negociază acum care sunt armele noastre să primim bani mai mulți dacă rata de absorbție este de 30 %. Să ne întrebăm de ce nu cheltuim pe acest exercițiu pentru că mai avem doar un an, acest 2020 de a depune proiecte și după aceea mai putem cheltui pe aceste proiecte încă trei ani. Din punct de vedere al Comisiei Europene amândouă sunt posibile, atât din punct de vedere tehnic, cât și din punct de vedere al condițiilor de mediu.”, a mai precizat Corina Crețu, eurodeputat.