Coronavirus - Mesajul lui Boris Johnson după externare

Premierul britanic Boris Johnson, care a fost externat duminică din spital după ce a fost testat pozitiv la noul coronavirus şi a fost internat duminica trecută cu febră mare, şi-a petrecut timpul în spital - inclusiv trei zile la terapie intensivă - urmărind filme, citind scrisori de la britanici şi privind imagini ale copilului său în pântecele logodnicei sale Carrie Symonds, relatează dpa, citând surse guvernamentale preluate de Press Association.

Johnson (55 de ani) a ţinut să sublinieze într-o declaraţie difuzată sâmbătă seara târziu că le "datorează viaţa" cadrelor medicale de la spitalul St. Thomas care au avut grijă de el."În ultimele şapte zile, am văzut fireşte presiunea sub care se află NHS (sistemul medical britanic)", a scris premierul pe Twitter. "Am văzut curajul personal, nu doar al doctorilor şi asistenţilor, ci al tuturor - infirmieri, bucătari, toţi lucrătorii din sistemul sanitar. NHS este inima vibrantă a acestei ţări, alimentată de iubire", a scris Johnson.Ministrul de externe britanic Dominic Raab îi ţine locul deocamdată premierului, dar nu sunt reguli clar definite pentru situaţiile în care un şef de guvern britanic nu-şi poate îndeplini îndatoririle, notează dpa.Ultimul bilanţ anunţat duminică de autorităţile britanice era de aproape 79.000 de cazuri de COVID-19, sindromul respirator provocat de noul coronavirus, cu 10.612 decese în spitale până sâmbătă, cu 737 mai multe în 24 de ore, dar mai puţin faţă de 980 şi respectiv 917 anunţate vineri şi sâmbătă.Jeremy Farrar, directorul fundaţiei pentru sănătate Wellcome Trust şi membru al grupului de criză care consiliază guvernul de la Londra, a afirmat duminică, citat de BBC, că Regatul Unit va fi "probabil unul din cele mai grav afectate, dacă nu cel mai grav afectat stat din Europa", adăugând că, deşi în toamnă ar putea fi disponibil un vaccin, s-ar putea să dureze mai mult pentru a putea produce suficiente doze pentru a vaccina milioane de oameni.