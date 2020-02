Coronavirusul dă peste cap prognozele economice: 'România este obligată să ia urgent exemplu de la SUA'

În condiţiile în care coronavirusul produce pagube majore pentru economia globală, România trebuie să urmeze exemplul SUA şi să se organizeze pentru combaterea acestui impact negativ, afirmă Ilan Lauder, copreşedinte al Platformei Social-Liberale, fost ministru pentru Mediul de Afaceri.

"Coronavirus TAIE toate prognozele institutiilor internationale in ceea ce priveste cresterea economica la nivel global. Toate datele vor fi revizuite masiv dupa ce au disparut peste 4.500 miliarde USD din economia globala in doar 5 zile. Este echivalentul PIB-ului Frantei si al Italiei la un loc, bani care s-au pierdut ca urmare a crizei Coronavirus!

Romania este obligata sa ia urgent exemplu de la SUA, care are o celula de criza pentru combaterea impactului negativ asupra economiei. In cazul Romaniei, criza va actiona ca un cutit cu lama dubla, cu efecte atat in plan intern cat si in mediul extern.

Presedintele SUA Donald Trump a afirmat ca trebuie sa fim cat se poate de bine pregatiti pentru combaterea efectelor negative in toate sectoarele vitale: sanatatea, siguranta nationala si economia.

Trebuie sa luam exemplu de la partenerul american si sa ne protejam cetatenii de efectele cele mai grave ale acestei crize in plina evolutie. Sper ca acest mesaj va fi auzit la cel mai inalt nivel la Bucuresti!", scrie Ilan Laufer pe Facebook.