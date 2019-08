Corpul de control al ministrului de Interne verifică modul de gestionare a sesizării tinerei care a sunat la 112, în județul Vrancea

O echipă a Corpului de control al ministrului de Interne se află începând de luni la Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Vrancea pentru a verifica modul în care a fost gestionată sesizarea tinerei care a sunat de trei ori la 112, declarând că a fost şicanată în trafic de mai mulţi bărbaţi care au urmărit-o până acasă, a informat IPJ Vrancea.

"În cursul zilei de astăzi, o echipă de control de la nivelul eşalonului superior se află la sediul IPJ Vrancea în vederea desfăşurării unor verificări cu privire la gestionarea evenimentului apărut în spaţiul public în data de 15 august", a declarat, pentru AGERPRES , purtătorul de cuvânt al poliţiei, Cătălina Murariu.Ancheta Corpului de control la IPJ Vrancea are loc după ce o operatoare de la 112 i-ar fi spus unei tinere că nu are echipaje disponibile pentru a-i oferi asistenţă. Fata a sunat de trei ori la numărul de urgenţă pentru a anunţa că a fost şicanată în trafic de mai mulţi bărbaţi, care au urmărit-o până acasă.Reprezentanţii IPJ Vrancea au declarat, după ce întâmplarea a apărut în spaţiul public, că echipajul de poliţie arondat zonei din care o tânără a sunat la 112 şi a cerut ajutorul autorităţilor se afla în momentul respectiv la o intervenţie privind o posibilă faptă de violenţă domestică asupra unui minor de şase ani.Potrivit poliţiei, în zona respectivă existau şi echipaje de rezervă, o anchetă internă urmând să verifice modul în care au acţionat acestea.Referitor la acest caz, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale a precizat că operatorul de la Centrul unic pentru apeluri de urgenţă Vrancea nu a purtat discuţii cu fata despre alocarea resurselor necesare intervenţiei, coordonarea şi desfăşurarea intervenţiei fiind atribuţiile dispeceratului Poliţiei.Ministrul interimar de Interne, Mihai Fifor, a anunţat vineri că va trimite luni Corpul de control la Vrancea pentru a verifica situaţia apărută la Serviciul unic pentru apeluri de urgenţă 112."Nu am niciun fel de toleranţă faţă de astfel de situaţii. Luni dimineaţă, Corpul de control al ministrului de Interne va fi prezent la Vrancea pentru a vedea ce s-a întâmplat acolo. De îndată ce vom avea rezultatele acestui control, le vom face publice. Dacă s-a greşit, cine a greşit pleacă acasă", a afirmat Fifor, la Iaşi.