Corul Național de Cameră `Madrigal - Marin Constantin` va organiza primul concert dedicat bebelușilor și femeilor însărcinate

Corul Național de Cameră „Madrigal - Marin Constantin” dirijat de Cezar Verlan invită publicul la primul concert dedicat celor mai mici spectatori - bebelușilor (0-12 luni) și femeilor însărcinate, conform Mediafax.

Concertul „Madrigal for Babies” este organizat cu prilejul Zilei Internaționale a Copilului și are loc sâmbătă, 3 iunie, începând cu ora 11:00, la Circul Metropolitan București.

Concertul, dirijat de Cezar Verlan, dirijorul secund al Corului Madrigal, face parte dintr-un proiect mai amplu, realizat în colaborare cu pianista și muzicoterapeuta Angelica Postu, președinta Asociației Române de Muzicoterapie, specialist muzicoterapeut la Spitalul Universitar de Psihiatrie Charité din Berlin, doctorandă a Universității de Arte din Berlin, subiectul cercetării ei fiind muzicoterapia.

Bazat pe studii aprofundate cu privire la efectului muzicii asupra copiilor între 0 și 12 luni, precum și asupra femeilor însărcinate, concertul oferă părinților ocazia unică să cânte alături de Corul Madrigal melodii cu efecte benefice asupra celor mici. Organizatorii au ales special cântece care stimulează limbajul, abilitățile de ascultare și memorie, captează atenția bebelușului, îl invită la joacă, sau îl liniștesc și îl pregătesc pentru somn.

În programul „Madrigal for Babies” se regăsesc lucrări îndrăgite precum „Somewhere Over the Rainbow”, „Greensleeves”, „Moon River”, „Cântec de leagăn” și alte piese recomandate pentru o bună dezvoltare a bebelușilor.

Cercetările în domeniul muzicoterapiei arată cum fredonatul muzicii contribuie la creșterea stării de bine, atât a bebelușului cât și a părintelui. Fie că este vorba de cântat sau ascultat împreună cu cel mic, muzica recomandată de muzicoterapeut are efect de calmare, de reglare a emoțiilor și de conectare între părinte și copil.

La crearea unei atmosferei blânde, va contribui și punerea în scenă a evenimentului, cu un design de lumini colorate, proiecții simple și elemente de percuție, adecvate pentru copii. De asemenea, spații separate pentru alăptarea și schimbarea bebelușilor vor sta la dispoziția spectatorilor.

Regia evenimentului este semnată de Emil Pantelimon, design-ul de lumini aparține lui Alin Popa, iar Dorin Popovici creează proiecțiile video.

Proiectul se desfășoară în parteneriat cu Asociația Română de Muzicoterapie, Universitatea Națională de Muzică din București și se înscrie în programul aniversar „MADRIGAL 60”, care include o serie amplă de peste 30 de evenimente speciale, ce se desfășoară pe tot parcursul anului 2023. Programul marchează 60 de ani de activitate neîntreruptă, excelenţă în muzică şi diplomaţie prin cultură pentru Corul Madrigal, devenit un simbol al constanţei artistice naţionale, dar şi al relevanţei culturale şi de imagine a României în lume.