Cosette Chichirău a dat bir cu fugiții: CONFLICT între USR și PLUS

Deputata Cosette Chichirău a fost aşteptată mai bine de 30 de minute pentru a lua parte la o dezbatere în cadrul Alianţei USR Plus, în care trebuiau prezentate proiectele pentru Iaşi ale candidaţilor celor două partide ale alianţei USR - PLUS la Primăria Iaşi, Cosette Chichirău (USR) şi Liviu Iolu (PLUS).

Candidatul USR a anunţat iniţial vineri seara câţiva jurnalişti din presa locală că nu va mai participa la dezbatere, ulterior anunţul fiind făcut public sâmbătă după amiaza pe pagina de socializare a USR Iaşi. Liviu Iolu a aflat de la ziarişti că deputatul Cosette Chichirău a amânat unilateral dezbaterea de duminică.

"Nu am fost anunţat direct. Am primit un mesaj că presa din Iaşi a fost anunţată de amânarea dezbaterii, lucru care pentru noi este neprotocolar, să zicem, pentru că a fost o dezbatere decisă împreună şi trebuia să o ţinem împreună. Din punctul meu de vedere, o dezbatere se desfăşoară în minim doi. Trebuie minim doi pentru o dezbatere. Trebuia să îşi prezinte şi Cosette Chichirău programul, dar în aceste condiţii îmi prezint programul pentru ieşeni, pentru cetăţenii Iaşiului. Avem în sală şi membri PLUS şi membri USR, susţinători, dar şi persoane care nu sunt membri de partid. Îmi voi prezenta programul care deja este afişat pe site-ul meu. Acesta era scopul dezbaterii de azi, să ne prezentăm programele, atât eu, cât şi candidatul USR, iar după aceea să alegem cel mai bun program, cea mai bună echipă pentru Iaşi", a declarat jurnaliştilor Liviu Iolu.

Potrivit acestuia, într-o astfel de situaţie, Biroul Judeţean Iaşi (al PLUS -n.r) va anunţa conducerea reunită a Alianţei USR PLUS că există un blocaj la nivel de desemnare a candidatului pentru Primăria Iaşi.

"Probabil că va urma o mediere din partea Birourilor Naţionale reunite în acest moment, dacă nu ajungem la o decizie comună la Iaşi", a răspuns Liviu Iolu.

La dezbaterea de duminică au venit atât membri de la PLUS Iaşi, simpatizanţi, dar şi membri ai USR Iaşi.

"Sunt venit aici ca şi coleg de alianţă şi să văd un proiect pentru Primărie. Din ce am citit în presă, am văzut că colega mea Cosette Chichirău a declinat întâlnirea de astăzi, propunând o altă întâlnire. Nu ştiu decât ce a apărut în presă, nu ştiu altceva. Din punctul meu de vedere, sunt absolut necesare amândouă dezbaterile, aşa cum ar fi normal, întâlnirea în Alianţă pentru a stabili care este candidatul comun, după aceea candidatul comun poate convoca o întâlnire cu partea dreaptă a scenei politice locale pentru o alianţă împotriva actualului primar. Cred că ambele întâlniri îşi au rostul lor, oricare ar fi motivele, şi trebuiau să se desfăşoare în mod consecutiv, cea de azi şi după aceea cealaltă. Indiferent care e candidatul nostru, că va fi Cosette (Chichirău - n.r) sau Liviu (Iolu - n.r), fiecare trebuie să ia din programul celuilalt. Nimeni nu e perfect, nimeni nu are formula magică", a declarat jurnaliştilor senatorul USR Dan Lungu.

Întrebat de jurnalişti dacă în filiala USR Iaşi sunt probleme de comunicare între membrii de partid, senatorul Dan Lungu a afirmat că "astea sunt peste tot". El a menţionat totodată că, deşi este senator, nu face parte din Biroul Local sau Judeţean al USR.

Deputata Cosette Chichirău, liderul USR Iaşi, nu a putut fi contactată pentru a-şi exprima punctul de vedere.

