Cosmin Contra: 'Am trimis în teren mulți tineri la meciul cu Spania, dar n-am știut să gestionăm ce s-a întâmplat după eșecul cu Suedia'

Cosmin Contra a decis să renunțe la funcția de selecționer al României, după ultimul meci jucat de prima reprezentativă în campania de calificări la Campionatul European din 2020. "Sunt mulțumit de tot ce am realizat, mai puțin de jocurile cu Suedia și Spania", a spus Contra, la Radio-Marca, potrivit Mediafax.

"Tricolorii" au pierdut categoric la Madrid, 0-5, în fața Spaniei, și au ratat șansa de a se califica la turneul final în preliminariile clasice. Românii mai au o șansă pentru a ajunge la EURO, să câștige ambele meciurile de barajaul din Liga Națiunilor.

La câteva zile de la anunțului că va pleca de la naționala României, Cosmin Contra a acceptat să vorbească în presa iberică despre mandatul său.

"Am făcut tot ce a depins de mine pentru a califica echipa națională la Campionatul European din 2020. Acum mai rămâne varianta barajului. Am încredere că echipa României va câștiga acest baraj. Totul s-a terminat pentru noi după returul cu Suedia. Am întâlnit un adversar foarte bun, care a făcut un joc incredibil.

Ne-au arătat cum trebuie să tratezi un meci decisiv la acest nivel. Am trimis în teren mulți tineri la meciul cu Spania, dar n-am știut să gestionăm ce s-a întâmplat după eșecul cu Suedia, așa că ați văzut ce a ieșit. Nu mi-am dorit să terminăm campania în acest mod, dar asta este realitatea", a spus Contra, la Radio-Marca.

"Am luat echipa de pe locul 47 în clasamentul FIFA și o las pe poziția 29. Puteam obține câteva rezultate importante în această campanie, dar nici norocul nu a fost de partea noastră. Puteam egala în Suedia, în finalul meciului tur cu Spania am controlat jocul și i-am înghesuit în jumătatea lor.

Nu am reușit să profităm de ocaziile pe care le-am avut, iar astfel am pierdut puncte. Cu Norvegia am pierdut două puncte în prelungiri. Sunt lucruri care se adună", a mai spus Cosmin Contra, care a precizat că naționala României a avut de suferit și din cauza promovării jucătorilor tineri, care nu au știut să gestioneze bine presiunea resimțită la prima reprezentativă:

"Vom organiza o conferință de presă în care îmi voi anunța plecarea de la echipa națională. Cred că e momentul potrivit pentru o schimbare. Toată lumea a cerut promovarea jucătorilor tineri la echipa națională, dar nu a fost o mișcare reușită. Nu e ușor să faci un schimb de generații. Mai ales jucătorii români au mari probleme la echipele din străinătate. Echipe de nivel mediul. În partida retur cu Spania am trimis în teren opt jucători tineri, dar mi-am asumat acest risc. Am vrut să vedem la ce nivel pot evolua acești băieți care au reușit o mare performanță la EURO U21. Diferența dintre competiții e foarte clară.

Am preluat naționala într-un moment dificil, după un an dezamăgitor. Sunt mulțumit de tot ce am realizat, mai puțin de aceste două jocuri cu Suedia și Spania".

Odată cu plecarea lui Cosmin Contra de pe banca tehnică a României, a plecat și selecționerul Spaniei, Roberto Moreno.

"N-am știut că Robert Moreno va pleca de la echipa națională. După meci părea destul de fericit. Am aflat la conferința de presă că nu va rămâne în staff. Mă bucur pentru Luis Enrique, mă bucur că revine în circuit după clipele grele prin care a trecut. În același timp mă surprinde plecarea lui Robert Moreno. E normal să fie supărat, mai ales după ce a calificat echipa la turneul final", a spus Contra, la Radio-Marca.

Pentru România urmează barajul din Liga Națiunilor. Programul meciurilor va fi stabilit vineri, 22 noiembrie, de la ora 13:00, la Nyon.

România va juca semifinala, în deplasare, împotriva Islandei sau Scoţiei. România va afla tot vineri, după tragerea la sorţi, dacă va găzdui sau nu finala, care va avea loc tot în manșă unică, în cazul în care va trece de semifinală.

Semifinalele barajelor din Liga Națiunilor vor avea loc pe 26 martie, iar finalele pe 31 martie 2020.