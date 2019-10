Cosmin Contra va folosi cea mai bună echipă în meciul cu Insulele Feroe

Selecţionerul Cosmin Contra a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că nu va menja jucători la meciul cu Insulele Feroe în vederea partidei următoare, cu Norvegia, potrivit news.ro

"Dacă se accidentează, orice jucător care a fost convocat sau care este convocat este o pierdere, pentru că sunt planuri tactice pe care le faci şi e normal ca după ce Dragoş Grigore a simţit ce a simţit ieri, în timpul antrenamentului, să fim preocupaţi, pentru că este o pierdere importantă. Dar avem 24 de jucători în lot şi vom încerca să găsim cea mai bună soluţie de înlocuire. Îmi e teamă de orice meci, atât timp cât întâlnim un adversar care chiar dacă nu are niciun punct în momentul de faţă în grupa noastră să ştiţi că a avut meciuri în care a dominat şi a avut momente de dominare în faţa oricărui adversar. Inclusiv noi, la Cluj, am avut momente în care am fost dominaţi, în care s-au apropiat destul de periculos de poarta noastră. E o echipă periculoasă şi datorită gazonului artificial. Inclusiv ca jucător, experienţa pe care am avut-o când am venit aici şi am jucat în 2008 - şi am câştigat mi se pare cu golul lui Cociş, în minutul 50.... Nu a fost uşor nici acel meci, nici ultimul. Important este ceea ce le-am transmis de luni jucătorilor, să avem atitudine, să respectăm adversarii şi să ştim ce trebuie să jucăm în aceste meciuri. Am lucrat în această săptămână cu gândul în primul rând la meciul din Feroe, dar e clar că fiind o echipa nordică, fiind o echipă care joacă cam acelaşi stil ca Suedia şi Norvegia, toate antrenamentele sunt şi pentru ceea ce se va întâmpla marţi şi cred că dacă mâine va ieşi un joc reuşit, vom avea mai multă încredere pentru meciul de marţi. Voi încerca să bag cel mai bun 11 pe care îl am în momentul de faţă sau consider eu că poate să fie în momentul de faţă. Nu mă mă gândesc la meciul cu Norvegia, mă gândesc doar la meciul de mâine şi voi încerca să bag cel mai bun 11 pe care îl consider eu în momentul de faţă. Cei din Feroe au demonstrat în toate meciurile pe care le-au jucat aici că pot pune în dificultate orice adversar. Important este ce atitudine vom avea noi, abordarea pe care o vom avea, mentalitatea şi am insistat pe această mentalitate toată săptămâna. Şi dacă noi vom aborda cum trebuie acest meci şi vom avea o mentalitate sănătoasă sunt sigur că vom câştiga cele trei puncte. Sunt liniştit pentru că săptămâna asta jucătorii chiar s-au antrenat bine şi a avut o atitudine extraordinară", a declarat Contra, într-o conferinţă de presă.

Întrebat cum a primit Ianis Hagi, tricoul cu numărul 10, număr purtat şi de tatăl său la echipa naţională, Contra a răspuns: "Nu ştiu cum am primit Ianis tricoul cu numărul 10, trebuie să-l întrebaţi pe el. Se face prea mare tam tam asupra purtării numărului 10 din punctul meu de vedere. Sunt foarte puţine echipe în ziua de azi care jocă cu numărul 10. Sunt foarte foarte puţine echipe care au numărul 10 în formaţia de start. Sperăm ca acest număr să fie cu noroc pentru el şi dacă mâine va juca, să poată să îi dea şi mai multă energie pentru a ajuta echipa naţională. Ianis are talent, a făcut paşi importanţi în cariera lui, a plecat devreme în străinătate, în Belgia a avut un pic de probleme de adaptare după care în ultimele meciuri a arătat că îşi face încet, încet loc în echipă ca titular la Genk şi sperăm să o ţină tot aşa de acum înainte."

Contra îşi doreşte un ajutor din partea Spaniei în meciul cu Sedia.

"Sper ca Spania să mă ajute, contez pe asta, contez pe ajutorul lor", a precizat el.

Selecţionerul s-a plâns din nou de faptul că echipa naţională trebuie să joace un meci, cel cu Norvegia, cu porţile închise.

"Înainte de meciul pe care l-am avut acasă cu Spania, am avut o campanie destul de agresivă, în care am rugat toate persoanele care vor veni la stadion să ne ajute să nu se întâmplă ce s-a întâmplat. Cred că mai mult de atât nu putem să facem. Ţine de fiecare persoană să ajute echipa naţională, iar să îţi închidă stadionul, să joci fără spectatori, ăsta nu este un ajutor. Aveam nevoie de ajutor din toate punctele de vedere. Speram pe viitor să nu se mai întâmple şi suporterii să poată să vină la stadion şi să ajute echipa naţională", a spus el.

Sâmbătă, de la ora 19.00, la Torshavn, în Insulele Feroe, prima reprezentativă va disputa al şaptelea joc din preliminariile Euro-2020, iar marţi, de la ora 21.45, România va întâlni Norvegia, pe Arena Naţională, în Grupa F preliminară.