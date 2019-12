Costache: Parcursul birocratic al rezidentului - descentralizat. Mi-au recunoscut diploma în 6 luni

Parcursul birocratic al rezidentului trebuie descentralizat, pentru că există derapaje care nu trebuie permise, spune ministrul Sănătății, Victor Costache. Acesta a povestit că diplomele din străinatate i-au fost recunoscute în România după 6 luni.

Întrebat, într-o conferință de presă la Iași, ce se poate face pentru situațiile în care tinerii medici care termină facultatea de medicină în România își fac rezidențiatul în altă țară și când se întorc acasă întâmpină dificultăți când vor ca studiile să le fie recunoscute, ministrul Sănătății a dat propriul său exemplu.

„Sunt derapaje care nu trebuie permise, legea europeană este clară. (...) Întorcându-mă în țară, într-o specialitate deficitară cu diplome de medic specialist, medic primar, membru al colegiului francez în specialitatea mea, a urmat o bătălie birocratică de aproximativ șase luni pentru a reuși să îmi echivalez niște diplome europene”, a răspuns Costache.

Citește și: ALERTĂ - Fostul ministru Răzvan Cuc, audiat la DNA în dosarul mitei de la PSD Arad

Acesta a precizat că își dorește „descentralizarea parcursului birocratic al rezidentului”, explicând că modelul francez ar putea fi o variantă pentru România.

„Îmi doresc ca acest lucru să nu se mai repete, îmi doresc foarte mult o descentralizare a acestui fenomen. Am căzut de acord cu colegii mei, domnii rectori, să lucrăm împreună, în primul rând să descentralizăm tot parcursul birocratic al rezidentului. Nu vreau să inventăm nimic, vreau să preluăm modelele europene care funcționează deja. Franța, care după cum știți, are unul dintre cele mai bune sisteme de formare din Europa și are sistemul sanitar cel mai evoluat, formarea rezidenților ajunge să fie și tot circuitul birocratic este delegat la universități și sper să vedem pe viitor că pe diploma de medic specialist care se dă la sfârșitul perioadei de rezidențiat să apară și numele universității în care a absolvit rezidentul, după cum apare pe diploma mea. Vă mărturisesc că în 12 ani cât am lucrat în Franța și în anul în care am lucrat în Canada nu am văzut niciodată sediul ministerului Sănătății, nici cel din Franța și nici cel din Canada. Vă spun acest lucru deoarece îmi doresc ca și la noi această birocrație care îndepărtează tinerii noștri atât de capabili de sistemul sanitar românesc să dispară”, a afirmat ministrul Sănătății.