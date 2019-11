Costel Alexa, după ce Dăncilă a afirmat că pădurile sunt prima sa prioritate: Cum vă permiteţi să vorbiţi despre tăierile de pădure

Ministrul Mediului, Costel Alexe, o acuză pe Viorica Dăncilă de ”ipocrizie” şi ”tupeu”, după ce prezidenţiabilul PSD a spus că pentru ea pădurile sunt ”prima prioritate privitoare la mediu”, în calitate de preşedinte al României. ”Cum vă permiteţi, doamnă, să vorbiţi despre tăierile de pădure, când tocmai dumneavoastră aţi păstorit un sistem ticăloşit, o adevărată molimă pentru pădurile din România”, a transmis Alexe, potrivit news.ro

Costel Alexe scrie pe Facebook că a citit mesajul Vioricăi Dăncilă despre mediu, dar că a simţit ”revoltă şi dezgust”, întrucât ea a păstorit ”un sistem ticăloşit”.

”Câtă ipocrizie! Cât tupeu! Revoltă şi dezgust am simţit când am citit mesajul doamnei candidat Dăncilă despre mediu. Doamna candidat Dăncilă ne spune, senină, că în calitate de Preşedinte al României va stopa tăierile ilegale de păduri, va operaţionaliza SUMAL şi Inspectorul Pădurii, va «aduce la zi» Inventarul Forestier Naţional, va rezolva urgenţa climatică, calitatea aerului, a apei şi problemele cu deşeurile. Doamnă, oare chiar nu aveţi măsură? Doamnă, credibilitatea dumneavoastră pe subiectele legate de mediu este egală cu zero. Cum vă permiteţi, doamnă, să vorbiţi despre tăierile de pădure, când tocmai dumneavoastră aţi păstorit un sistem ticăloşit, o adevărată molimă pentru pădurile din România?”, afirmă ministrul Mediului, Costel Alexe.

El consideră că PSD a ”schilodit” aplicaţia Inspectorul Pădurii şi a blocat ”cu bună ştiinţă” dezvoltarea SUMAL ”spre încântarea Mafiei lemnului”.

”În nici două săptămâni de mandat, cu toată opoziţia camarilei roşii pe care aţi lasat-o ȋn urmă, am reuşit să pun lucrurile în mişcare. Nu mă plâng, dar vă ȋntreb: timpul pierdut cine ni-l dă înapoi, doamnă? Dar milioanele de arbori măcelăriţi sub pasivitatea dumneavoastră cine ȋi mai pune ȋnapoi ȋn pământ? Dar miliardele de euro rezultaţi, bani negri, nefiscalizaţi, cine ȋi mai recuperează?”, adaugă ministrul Costel Alexe.

El o acuză pe fostul premier Viorica Dăncilă că a ȋndepărtat oamenii care au lucrat la dezvoltarea Inspectorului Pădurii şi SUMAL, iar în plus a refuzat să mai fie plătit abonamentul pentru primirea imaginilor satelitare de mare definiţie.

”Cu ce tupeu vorbiţi despre calitatea aerului? Suntem în infringement cu trei oraşe mari pe calitatea aerului şi urmează, cel mai probabil, şi altele, iar guvernul dumneavoastră nu a mişcat un deget pentru a rezolva situaţia. Deşeuri? Reciclare? Suntem pe ultimul loc în Europa, dar suntem campioni la depozitare. Totul pentru că aşa le convine firmelor de casă ale PSD. E mai uşor să încasezi bani şi să duci la groapă, decât să investeşti în sisteme de colectare separată şi reciclare. Vorbiţi despre mediu în campanie electorală? V-au spus consultanţii că dă bine la electorat? Doamnă, în toată cariera dumneavoastră nu aţi rostit un singur cuvânt despre mediu, este un domeniu pe care PSD-ul dumneavoastră l-a subfinanţat şi batjocorit an de an. Aţi ţinut salariile jos, sperând că profesioniştii din sistem să plece. Unii au cedat, dar mai sunt câţiva care s-au încăpăţânat să rămână şi să vi se opună. Prin interpuşii dumneavoastră i-aţi ameninţat, discreditat şi batjocorit pe aceşti oameni”, a mai afirmat ministru Mediului.

Costel Alexe susţine că a cerut întregul raport realizat de Inventarul Forestier Naţional şi a solicitat să i se explice de ce din acest raport reiese că se taie 38 milioane de metri cubi de lemn anual, în timp ce datele oficiale acceptate de Guvernul PSD arătau că se taie doar 18 milioane de metri cubi.

”Aşadar, doamna Dăncilă, nu aveţi nicio calitate sau referinţă să vorbiţi despre mediu. Dacă aţi crezut că este de “bonton” să abordaţi, la final de campanie, dramele de mediu pe care le traversează România, nu o faceţi. NU VĂ AVANTAJEAZĂ! Am proprietatea cuvintelor şi vă spun că este decadenţă morală să deschideţi gura tocmai dumneavoastră despre păduri şi mediu. Despre rezultatele guvernului pe care l-aţi condus pot spune doar atât: AŞA NU!”, a declarat ministrul Costel Alexe.

Prezidenţiabilul PSD Viorica Dăncilă afirmă că pentru ea pădurile sunt ”prima prioritate privitoare la mediu”, în calitate de preşedinte al României, afirmând că actualul preşedinte Klaus Iohannis, timp de cinci ani, a tăcut sau a avut ”reacţii buimace”. Ea anunţă că va cere CSAT să oblige autorităţile să oprească ”şantajul şi jaful care are loc sub ochii noştri”.

”Am primit în ultimele zile multe întrebări referitoare la poziţia şi planul meu de acţiuni pe mediu. Cred că Preşedintele trebuie să aducă în dezbatere publică tăierile ilegale de păduri, criza climatică, calitatea aerului şi a apei, situaţia gunoaielor care ne îngroapă. O cer copiii ieşiţi în stradă împotriva indiferenţei, o cere societatea civilă care încearcă să oprească drujbele, o cer milioanele de români care pierd, zi de zi, dreptul la natură. Timp de cinci ani, am primit de la Cotroceni doar tăcere sau reacţii buimace. În campanie, domnul Iohannis fuge de întrebările importante, refuză să-şi facă, măcar acum, temele”,scrie Dăncilă pe Facebook.

”Pădurile sunt prima mea prioritate privitoare la mediu, în calitate de Preşedinte al României”, afirmă fostul premier, care anunţă că va cere, de urgenţă, Consiliului Suprem de Apărare a Ţării să acţioneze ferm în această chestiune de securitate naţională, să oblige autorităţile să oprească acum crimele, ”şantajul şi jaful care are loc sub ochii noştri”.