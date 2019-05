Costin Lazăr, după ultimul meci din carieră: 'Sunt mulţumit de ce am realizat. Mă voi orienta spre o carieră de antrenor'

Costin Lazăr a declarat, vineri seară, după ce a jucat ultimul meci din carieră, că are multe amintiri frumoase de la echipele pentru care a evoluat şi este mulţumit de realizările sale, potrivit news.ro.

“Mă simt foarte bine, mă simt apreciat mai ales de echipa mea, de oamenii care m-au susţinut astăzi. Mă voi orienta spre o carieră de antrenor. Am mai multe amintiri frumoase, de la Sportul Studenţesc, de la Rapid, de la PAOK şi de la Voluntari. Sunt mulţumit de ce am realizat. Am fost foarte emoţionat înainte de acest meci. E un sentiment ciudat, acum după meci am început să conştientizez că mi s-a încheiat cariera”, a spus Lazăr la Digi Sport.

Formaţia Dinamo a remizat, vineri seară, pe teren propriu, scor 0-0, cu echipa FC Voluntari, în ultima etapă a play-out-ului Ligii I. La oaspeţi, Costin Lazăr a evoluat pentru ultima dată în carieră, el retrăgându-se, la vârsta de 38 de ani. Lazăr a jucat până în minutul 87. La ieşirea de pe teren, el şi-a îmbrăţişat toţi colegii şi pe tehnicianul Cristiano Bergodi.

Costin Lazăr a jucat de-a lungul carierei pentru Sportul Studenţesc, Rapid, PAOK Salonic, Panetolikos, Iraklis şi, ultima dată, FC Voluntari. El a evoluat şi pentru naţionala României, în 31 de meciuri, în perioada 2005-2015.