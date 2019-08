Costume purtate de Marilyn Monroe în filme ca 'Gentlemen Prefer Blondes' şi 'River of No Return, scoase la licitaţie

Costume purtate de Marilyn Monroe în filme precum „Gentlemen Prefer Blondes”, „There's No Business Like Show Business” şi „River of No Return” se numără între cele 115 loturi pe care Julien's Auctions le va scoate la vânzare în Beverly Hills toamna aceasta.

După 57 de ani de la moartea actriţei, în luna noiembrie, casa de licitaţie va scoate la vânzare o colecţie de costume purtate de Monroe în unele dintre cele mai cunoscute filme în care a jucat, conform News.ro.

Licitaţia „The Life and Career of Marilyn Monroe” va fi punctul principal al evenimentului de două zile „Legendary Women in Hollywood”, unde vor fi vândute şi obiecte care au aparţinut lui Mae West şi Olivia Newton-John.

Licitaţia va avea loc în zilele de 1 şi 2 noiembrie, la Standard Oil Building din Beverly Hills, dar şi online.

Cele trei rochii, create de William Travilla, sunt aşteptate să fie vândute pentru 60.000 - 80.000 de dolari. Ele au făcut parte din colecţia actriţei Debbie Reynolds.

Anul trecut, trofeul Globul de Aur primit de Monroe cu cinci luni înainte de moarte a fost vândut pentru 250.000 de dolari, iar maşina ei Ford Thunderbird, pentru 490.000 de dolari. Costumul alb din „The Seven Year Itch”, care a aparţinut, de asemenea, lui Reynolds, a fost vândut în 2011 pentru 4,6 milioane de dolari, iar rochia Jean-Louis purtată când a cântat „Happy Birthday Mr. President” lui John F. Kennedy a fost vândută în 2016 pentru preţul record de 4,81 de milioane de dolari.

Născută în 1926 pe numele Norma Jeanie Mortenson, Marilyn Monroe este figură emblematică a Hollywood-ului. A murit la vârsta de 36 de ani.