COVID-19 trece cu 'tancul' peste armata americană! Întregul Stat Major a intrat în carantină

Aparatul securităţii naţionale a Statelor Unite, cel mai puternic din lume, este supus presiunii de către pandemia covid-19, după ce comandantul suprem s-a îmbolnăvit de covid-19, iar principalii comandanţi militari ai ţării au fost plasaţi în carantină, relatează AFP, conform news.ro.

Întregul Stat Major american a intrat în carantină marţi - la o zi de la întoarcerea teatrală a lui Donald Trump la Casa Albă, după trei zile de spitalizare -, în urma unor reuniuni cu numărul doi în ierarhia Pazei de Coastă, care a fost testat pozitiv ci noul coronavirus.

Amiralul Charles Ray a participat la 27 septembrie la o reuniune la Casa Albă în onoarea familiilor medaliaţilor americani.

În afară de şeful Statului Major american, generalul Mark Milley, toţi ofiţerii superiori de cel mai înalt rang au fost plasaţi la izolare - numărul doi în Statul Major, comandanţii Marinei (US Navy), Forţelor terestre (US Army), Forţelor aeriene (US Air Force), Forţei spaţiale (Space Forece), Gărzii Naţionale, agenţiei militare de informaţii NSA şi Forţelor speciale, potrivit unui oficial de la Pentagon, care a cerut protecţia anonimatului.

Secretarul Apărării Marke Esper, care efectua săptămâna trecută un turneu în Magreb, nu a intrat în carantină. El a participat marţi la o conferinţă pe tema viitorului Marinei americane organizată de către un centru de reflecţie specializat, Center for Strategic and Budgetary Assessments (CSBA).

Restricții de ULTIMĂ ORĂ: Păcănelele și cazinourile, închise în Capitală! Ce alte hotărâri s-au adoptat

Conferinţa avea loc pe Zoom, însă Esper s-a dus la sediul CSBA. El nu a făcut niciun comentariu cu privire la carantina care-i afectează Statul Major.

”OPORTUNITATE”

Pentagonul a dat asigurări, într-un comunicat, că faptul gradaţii americani de cel mai înalt rang lucrează de acasă ”nu are un impact asupra nivelului pregătirii sau capacităţilor operaţionale ale armatei americane”.

Oficiali militari americani de rang înalt subliniază, însă, în privat că nivelul de alertă nu a fost ridicat după anunţarea îmbolnăvirii lui Donald Trump de covid-19, săptămâna trecută.

Ei declară că nu s-a detectat nicio ameninţare nouă, inclusiv din partea Iranului, de vineri, când preşedintele american a fost testat pozitiv cu covid-19. El a petrecut apoi trei nopţi în Spitalul Militar Walter Reed, la Washington.

Însă mai multe voci au subliniat că adversarii Statelor Unite ar putea profita de această situaţie.

”China ar putea decide acum să facă ceva la Hong Kong sau în marea Chinei de Sud, în timp ce Trump se concentrează asupra sănătăţii sale”, a apreciat fostul director CIA John Brennan la postul public de radio NPR.

”Rusia ar putea face ceva în Belarus sau în altă ţară, profitând de ceea ce ar putea vedea drept o oportunitate”, a avertizat el.

BREAKING - RECORD de cazuri noi de Covid-19, în ultimele 24 de ore: 2958

Alţi experţi consideră însă că aceste ţări ar putea ezita să creeze vreun incident susceptibil să conducă la o adunare naţională în jurul lui Donald Trump, aşa cum s-a întâmplat după atentatele de la 11 septembrie, care i-au redresat cota de popularitate lui George W. Bush.

”SLĂBICIUNI DE EXPLOATAT”

”Anumiţi adversari ar putea crede că atenţia Americii este deturnată şi că pot să profite”, declară pentru ziarul The Washington Post (WP) Stephen Hadley, care i-a fost consilier în probleme de securitate naţională lui Bush.

Însă o provocare ”ar putea să-i dea lui Trump ocazia de a fi prezidenţial, de a fi comandant suprem şi de a-şi consolida popularitatea în rândul poporului american”, apreciază el.

”Cred că asta este ceea ce probabil gândeşte China, cred că acesta este ceea ce gândeşte chiar şi (preşedintele rus Vladimir) Putin şi cred că este adevărat şi în cazul iranienilor”, continuă Hadley.

Toate aceste ţări ”probabil că vor aşteta să vadă cine este ales” la 3 noiembrie, conchide el.

Opoziţia democrată a subliniat riscul la adresa securităţii naţionale.

”Armata noastră poate funcţiona în timp ce comandanţii sunt în carantină, însă consecinţele în termeni de securitate naţională ale comportamentului iresponsabil al preşedintelui nu pot fi eludate”, apreciază influentul preşedinte al Comisiei Forţelor Armate din cadrul Camerei Reprezentanţilor Adam Smith.

”Adversarii noştri se află în permanenţă în căutarea unor slăbiciuni de exploatat”, avertizează el într-un comunicat.

”Tentativele patetice ale preşedintelui Trump de a se afişa ca puternic nu înşală pe nimeni: americanii ştiu că el este slab, la fel ca cei care ne vor răul”, subliniază democratul.