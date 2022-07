COVID face ravagii printre bătrânii vaccinați din Noua Zeelandă: Record de decese

Noua Zeelandă se confruntă cu un nivel record al ratei deceselor cauzate de COVID-19, pe fondul unui nou val de Omicron care afectează în principal populaţia mai în vârstă, notează Reuters, conform AGERPRES.

Numărul deceselor cauzate de COVID-19 a ajuns la 151 în săptămâna de dinainte de 16 iulie, prin comparaţie cu 115, în cea mai nefastă săptămână a valului anterior, în martie, potrivit datelor Ministerului Sănătăţii. În ultimele 24 de ore, 26 de persoane au murit din cauza virusului, toate în vârstă de peste 60 de ani, a anunţat vineri Ministerul într-o declaraţie.Cu o populaţie de 5,1 milioane de persoane, Noua Zeelandă se confruntă în prezent cu un val de Omicron alimentat de subvarianta BA.5. În ultimele şapte zile au fost raportate 64.780 de cazuri active, deşi autorităţile susţin că numeroase infectări nu sunt raportate.Până în prezent, răspunsul rapid al Noii Zeelande la pandemie şi izolarea sa geografică au menţinut-o în mare măsură în siguranţă până la sfârşitul anului trecut.Guvernul a renunţat anul acesta la politica "zero COVID" după ce o mare parte din cetăţeni s-a vaccinat, însă de atunci virusul s-a putut răspândi.Departamentele de urgenţă, cabinetele de medicină generală şi centrele medicale se află sub presiune. Cu toate acestea, datele Ministerului Sănătăţii arată că nivelurile de spitalizare rămân sub cele observate în perioada de vârf din luna martie.Guvernul rezistă presiunii unor medici de a restabili restricţii în ceea ce priveşte adunările publice şi de a impune purtarea măştilor în şcoli.Cu toate acestea, Ministrul Educaţiei, Iona Holsted, a declarat joi că ministerul a sfătuit şcolile să impună purtarea măştilor pe cât posibil atunci când copiii se întorc din vacanţă săptămâna viitoare.