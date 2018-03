Cozmin Gușă a identificat momentul-cheie pentru Liviu Dragnea: în funcție de asta se va juca tot

Analistul politic Cozmin Gușă susține că săptămâna viitoare va fi una extrem de importantă pentru Liviu Dragnea și viitorul său politic. Gușă arată că un element cheie va fi audierea fostului prim-adjunct al SRI, Florian Coldea, în Comisia de Control a SRI, iar dacă acesta va confirma prezența lui Dragnea la chermezele SRI, atunci liderul PSD va avea mari probleme în interiorul partidului.

"Aş vrea să spun câteva lucruri legate de PSD, de cum o să meargă jocul politic săptămâna viitoare. După mine toată săptămâna viitoare o putem punem sub următoarea eticheta: PSDragnea sau PSD. Eu cred că pesediştii sunt în faţa unei asemenea alegeri, care, sigur, nu pare să fie o alegere grea, dacă am judeca normal, pentru că un partid pe persoana fizică este întotdeauna de preferat de către membrii unui partid cu o conducere colectivă puternică, tocmai din dorinţa pesediştilor dintr-un Congres, care sunt câteva mii, pentru ca partidul să fie mai bine dotat din punct de vedere intelectual. Deci asta va fi eticheta sub care vor fi dezbaterile, dacă vom avea PSD sau PSDragnea. Sigur, PSDragnea are un mare avantaj, tortul guvernării care are multe felii, feliuţe, brizbrizuri, frişcă. Iar această împărţire a tortului se face preferenţial, în favoarea unei camarile, o camarilă a lui Dragnea", a susţinut Guşă, la Realitatea TV.

Acesta a explicat şi cei trei factori care pot perturba continuitatea PSDragnea, demiterea lui Tudose fiind prima:

"Primul, episodul Tudose, nu neapărat legat de persoana fostului premier, ci legat de oamenii care în momentul în care s-a petrecut acel eveniment neplăcut cu vizita prim-ministrului Japoniei, s-au decis că nu mai poate continua această semi-dictatură. Să vedem dacă acel grup, chiar un grup mai mare, mai este consecvent. Pentru că dacă ne raportăm la decizia lui Ciolacu care s-a făcut de ruşine şi a anunţat că îl susţine pe Dragnea la acest Congres...ca el mai sunt alţii".

Al doilea este lungul şir de trădări al lui Liviu Dragnea, în rândul celor care i-au fost apropiaţi:

"Al doilea factor care poate să influenţeze: şirul nesfârşit de trădări interpersonale pe care Dragnea l-a făcut. Lucruri care au fost spuse public sau nu, de la Codrin Ştefănescu la celebrul deputat Cătălin Rădulescu, care a fost folosit şi i s-a arătat uşa. Sau vechiul său prieten de la Constanţa, Liviu Brăiloiu, care după ce a fost numit la conducerea comisiei de anchetă SPP, când a început să aibă păreri, a fost schimbat cu cineva de la Galaţi, un simplu anonim".

Pe de altă parte, statul paralel, şi mai ales, ce a spus George Maior în Comisia SRI, dar şi ce va spune Florian Coldea, în audierea care va avea loc în aceaaşi comisie, au o deosebită importanţă în economia congresului de pe 10 martie, mai crede Guşă:

"Al treilea factor, nu cel din urmă, colaborarea cu cei din statul paralel. Putem vorbi de factorul Maior, de factorul Coldea. Deci în faţa acelei comisii parlamentare, deci slabe şanse ca Maior să nu fi spus adevărul, este şi ambasador, fost şef SRI, deci în faţa acelei comisii, Maior a dărâmat acel castel din cărţi de joc pe care Dragnea îl construise împotriva unui stat paralel. Maior l-a divulgat acum (n.r pe Dragnea) că el făcea parte, ba chiar era intim în repetatele petreceri la care ştim ce se discuta. Ca să vorbim despre acea petrecere din statul paralel. Dacă prezenţa lui Ponta, care avea o funcţie în stat, mai poate fi explicată, prezenţa lui Dragnea, care nu avea nicio calitate, poate fi pusă pe seama complicităţilor. Din acest motiv, practic audierea lui Coldea de marţi, marele general SRI, e una importantă în jocul intern PSD. În PSD se vorbeşte pe la colturi, şi în şedinţe informale, toata lumea s-ar astepta ca Coldea să îl cauţioneze pe Dragnea, dar vorbim de o comisie parlamentară in care totul rămâne. Şi mai e un lucru, ce să mai spună Coldea, când fostul său şef, Maior, a confirmat aceste întâlniri. Ele puteau fi beingne, dar aflând de la vectorii de emisie din PSD, de la organele de conducere PSD, CexN, cât de nocivi erau aceşti oameni, din punctul de vedere al PSD, concluzia vine de la sine. Deci eu aş pune acest factor ca unul extrem de important în jocul de săptămâna viitoare. Iar pentru Florian Coldea este un examen public major pentru cariera sa publică. El nu mai are carieră în SRI, are o carieră publică, dar se vorbeşte despre dânsul, predă la 2 universităţi, şi pare destul de omniprezent în viaţa românescă sau în jocurile de culise", a mai explicat Guşă.

"Deci mai important char decât CexN-ul de luni, care într-un fel va decide ceva, cam ce vrea Dragnea, evenimentul de marţi este unul mult mai important pentru economia Congresului, depinde cum va fi Congresul organizat", a încheiat Guşă.