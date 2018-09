Cozmin Gușă, atac fără precedent la adresa lui Dragnea: 'Un delir. I s-a umflat capul'

Consultantul politic Cozmin Guşă a afirmat, la Realitatea TV, că afirmaţiile lui Dragnea sunt "un delir". "Când un om este prea copleşit de informaţii şi creierul lui nu mai poate să le ducă, i se umflă capul. Şi aşa s-a întâmplat şi cu Dragnea", a afirmat acesta.

Cozmin Guşă a explică că deşi Dragnea afirmă, într-un mod mincinos, că nu are nimic cu Gabriela Firea, el, de fapt, a ameninţat-o direct că va fi exclusă din partid. "Şi aşa este inconştient pentru că excluzându-o pe Gabi Firea, să zicem la următorul Comitet Executiv, pe acest val popular pe care chiar el l-a creat, o lasă şi cu funcţia de primar şi îşi lasă şi partidul cu mai puţini parlamentari, dar în primul rând, cu mai puţine funcţii şi cu o lipsă de credibilitate în plus", a spus acesta.

Consultantul politic a mai spus că declaraţiile lui Dragnea cu lovitura de stat reprezintă "poezia pe care ei o tot repetă între ei şi Dragnea cred că o repetă şi el în oglindă".

"O serie de declaraţii absurde, cu cetăţenii care au venit să ia Guvernul, adică erau pregătiţi şi ştiau intrările, cu organizaţii paramilitare în piaţă care erau pregătite să suporte această preluare de putere din partea Diasporei. Este un delir", a mai spus consultantul politic.

"Dragnea a atacat din nou instituţiile statutului, a atacat SRI, le-a atacat la grămadă pe toate, de la CSAT la alte servicii secrete, la Iohannis care ne spionează pe toţi. Bine ar fi dacă Iohannis ar fi mai atent decât este acum, însă nici măcăr nu este vorba despre asta. Ce concluzii avem? Dragnea este derapat clar. Ce spuneţi voi despre Stănescu şi alţii este extrem de credibil pentru că dacă el când este la televizor are asemenea afirmaţii, ne dăm seama cum se exprimă atunci când nu este la televizor. Probabil că şi cei din jur, baronii lui tovarăşi, şi-au dat seama că nu se mai pot baza pe el. Eu spuneam acum câteva luni că i s-a umflat capul. Şi am spus-o şi în sensul medical, dar când un om este prea copleşit de informaţii şi creierul lui nu mai poate să ducă, i se umflă capul. Şi aşa s-a întâmplat şi cu Dragnea. Dar, în plus faţă de partea asta cu Dăncilă, după aceste evoluţii, mai avem un caz de urgenţă mai ales că este conducătorul Parlamentului. Că de Dăncilă trebuie să scăpam dacă nu vrem să ratăm preşedinţia rotativă la UE, e un lucru clar, dar probabil toţi cei din statul român trebuie să se gândească că Dragnea nu mai poate să îşi ducă acest mandat de preşedinte al Camerei Deputaţilor. Atenţie! Nu cel de preşedinte de partid, că e partidul lor, e treaba lor", a detaliat Cozmin Guşă.

Acesta a explicat că mandatul de preşedinte al Camerei Deputaţilor este un mandat acordat de cetăţenii României şi în numele statului român şi ridică multe probleme. "Nu putem să ne jucăm tot timp cu aceste situaţii că nu observăm. Trebuie să observăm şi fără să jignim pe nimeni să venim să discutăm despre asta. În această situaţie de criză şi de stres, Dragnea a greşit. Nu s-a aşteptat să nu fie apărat din interiorul partidului, nu s-a aşteptat ca Gabriela Firea să poată să apară pe televiziunile de casă ale sale, pentru că el aşa le considera, şi să îi distrugă credibilitatea pentru că în mod evident acolo publică este împărţit între Dragnea şi Firea. Apărând şi Firea şi spunându-şi poezia pe acolo, e clar că acel public s-a împărţit. Dar atenţie! În condiţiile în care Firea are o imagine mai bună decât Dragnea, împărţirea s-ar putea să fie în favoarea lui Firea. Iar acest stres l-a speriat şi a evoluat ca un om speriat", a completat consultantul politic, explicând că acesta este motivul pentru care a început cu asemenea exagerări, cu un şir de munciuni de la un cap la altul.

"Ce o fi, nu ştiu. Nu putem să ne aşteptăm decât să continue aceste minciuni. Dacă oamenii din statul român care au aceste posibilităţi constituţionale nu sunt mult mai determinaţi, România va derapa, o să aflăm că fraţii din Diaspora sunt nişte terorişti şi că noi toţi suntem nişte mincinoşi că, de fapt, jandarmii nici nu au bătăt şi ar trebui să înceapă să ne bată mai rău. Deci, în această situaţia de nesiguranţă care s-a creat, Dragea nu mai poate fi de încredere la acest nivel de putere pe care îl are în statul român", a completat Cozmin Guşă.

Consultantul politic a mai spus că dacă el face această greşeală şi o dă afară pe Firea, partidul se va rupe. "În Bucureşti va fi un dezastru pentru ei, dar şi în ţară electoratul se va rupe pe baza simpatiei", a mai afirmat Cozmin Guşă.

Acesta a mai explicat că lui Dragnea îi este frică că va fi obligat să părăsescă conducerea partidului. "Dacă mai apare prea mult la televizor, majoritatea oamenilor din CEXn o să îşi dea seama că nu mai pot să se bazeze pe el ca persoană, adică nu mai este în stare, cu capul asta umflat pe care îl are, să îi conducă. O să fie nevoie să scape de el", a declarat consultantul politic.

Întrebat dacă Dragnea mai are puterea în partid să o excludă pe Firea din partid, Cozmin Guşă a precizat că declaraţiile lui Dragnea au fost o ameninţare directă la adresa lui Gabi Firea. "Când mă uit la Dragnea nici nu ştiu ce să fac, să plâng sau să râd. În această săptămână care tocmai a trecut, el şi-a dat seama că loviturile sunt mult mai mari şi nu are cum să le acopere. Nu ştiu dacă decizia se va rostogoli în favoarea lui sau nu. Cert e că o masă critică s-a creat, 30-34 de parlamentari decişi şi care nu fac acest pas deocamdată pentru că aici depinde şi de jocul preşedintelui Klaus Iohannis. Dacă preşedintele Iohannis nu va fi destul de clar, apropo de continuarea guvernării cu PSD, atunci Dragnea câştigă. Dacă Iohannis se va ante-pronunţa, constituţional, şi va spune că va numi un premier din PSD, normal la cap, euro-conform, atunci şansele sunt mult mai mari. Dar dacă îl văd pe Orban că vine şi se autopropune viitor premier e clară treaba la viitoarea moţiune de cenzură", a mai spus Cozmin Guşă.

"Aşteptăm ceva maturitate şi de la opoziţie, unde nu putem să vedem o situaţie mai bune decât la PSD", a încheiat consultantul politic.