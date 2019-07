Cozmin Gușă dă de pământ cu Traian Băsescu - 'Statul paralel creat pe vremea lui' e de vină pentru moartea fetelor

Consultantul politic Cozmin Gușă, într-o intervenție la Realitatea TV, a declarat că vinovat de acest sistem în care mor oameni este acel stat paralel născut în România în timpul lui Traian Băsescu.

”Este un moment unghiular, nu triunghiular. Apropo de felul în care au decăzut instituțiile statului român, e ceva groaznic. Sigur, prima dată, prezentand condoleanțe familiilor, că la așa dramă, vă dați sema câtă durere, vin și spun că astăzi, 26 iulie 2019, avem un caz mai grav decât 10 august de anul trecut. 10 august ne-a arătat în ce fel instituțiile de ordine publică devin instituții represive, îndreptate împotriva cetățenilor. Astăzi, avem cel puțin o victimă umană la 10 august. Această fetită, sărăcuța, a murit pentru faptul că statul român nu funcționează", a declarat Cozmin Guşă la Realitatea.

Cozmin Gușă este de părere că primele demiteri făcute de Viorica Dăncilă reprezintă doar o strategie de imagine.

”Eu sunt foarte revoltat pentru că de la prim-ministrul României am auzit de demiteri fără rost. Ce e asta? Îl demiți pe șeful Poliției Române care, practic, dacă luăm STS-ul, dacă luăm procuratura, Poliția, fiind împiedicată să intre în locație, vine abia pe locul trei. Îți continui vendeta cu Paul Stănescu de la Olt, că asta a făcut, de fapt, Viorica Vasilica, și să-l demită și pe prefect. Adică ce treabă avea prefectul, am văzut pe site-uri că era în concediu de două sau trei zile. Sunt jocuri de imagine și, atenție, am urmărit declarațiile lui Ioan Buda care a luat act de demiterea lui. Sunt două elemente extrem de importante. Primul: Ioan Buda a zis că a fost demis pentru declarația lui de la televizor, care identifica vinovatul în altă parte decât la poliție, e dreptul dânsului, dar care indica imensul gunoi de sub preșul înțelegerilor subterane din instituțiile de ordine publică și siguranță din statul român. Al doile lucru: Ioan Buda a descris apelul fetei, iar în apelul fetei înregistrat se aude, după ce descrie locația, ”vine, vine”. Operatorul STS a avut posibilitatea să audă cum criminalul se apropie de fetiță, convorbirea se întrerupe, telefonul este închis și în loc să alerteze de urgență, operatorul STS sună de 9 ori acolo. Deci acesta este firul evenimentelor și prim-ministrul nostru și cu ministrul de Interne de acolo se ocupă de demiteri din zonă, care au o responsabilitate, sigur, dar pe ordinea de precădere mult mai jos decât cei care sunt de vină”, a analizat Cozmin Gușă.