Cozmin Gușă iese la rampă după dezvăluirile lui Sebastian Ghiță: 'Are multe informații. Am avut ocazia să le și văd'. Ce spune despre dosarul lui Iohannis

Cosultantul politic Cozmin Gușă iese la rampă și comentează dezvăluirile și acuzațiile făcute de fostul parlamentar Sebastian Ghiță.

”Ghiță are multe alte informații pe care nu le-a făcut publice, iar din discuțiile lungi pe care le-am avut cu el, am avut ocazia să le și văd, să le și aud, iar felul în care el își administrează aceste elemenete de a le da procurorilor sau de a le spune public ține în mod clar de interesul său de a-și recâștiga statutul de cetățean al României, cu drepturi depline. Printre altele, își dorește să se întoarcă acasă, nu își dorește acest statut de azilant politic în Serbia, care chiar îl deranjează. Asta este jocul lui Ghiță, este strategia lui, nu am încercat să îl influențez în niciun fel, dar am fost extrem de curios despre magnitudinea acestor informații și a acelor dezvăluiri care vizează, într-adevăr, persoane de la vârful statului român.

Legat de dosarul care îl vizează pe președintele Iohannis, nu a existat un autor, acolo este un colectiv, de la cei DNA Ploiești, care nu mai sunt astăzi acolo, care au primit un ordin, probabil pe linie iererhică de la Laura Codruța Kovesi, care, la râdul ei, sigur că deservește și partenerul ei, partenerul de binom interpersonal, respectiv pe Florian Coldea. Un Florian Coldea care a devenit extrem de nervos și agitat din 2017, când tot în urma dezvăluirilor făcute de Sebastian Ghiță, practic el a trebuit să plece de la vârful SRI și atunci dezvăluirile lui Ghiță au scăpat SRI de o implozie controlată pe care tânărul pensionar, nu am nicio îndoială, o pregătea, având în vedere faptul că simțise că nu este bine primit în continuare îm regimul lui Klaus Iohannis, având în vedere faptul că el este arhitectul principal al sistemului de torționare care a fost inventat în perioada băsistă. Și atunci, Florin Coldea și-a spus. În paralel, bineînțeles că s-a așezat cu arme și bagaje, domnul Coldea, în spatele lui Liviu Dragnea, mai apoi s-a așezat și în spatele lui Dacian Cioloș și a securiștilor care îl ajută pe Dacian Cioloș în demersul lui de a paveni din punct de vedere politic. Oportunitatea este dată, pur și simplu, de campania care a început, de agitația unora de a-și ajuta favoriții, prin mijloace corecte sau incorecte să ajungă mai în față, jocurile de putere astea sunt, dar nu sunt numai la noi. Sunt peste tot în lume. Nu trebuie să fim atât de mirați când aflăm aceste lucruri și nici nu trebuie să împușcăm în niciun fel mesagerul. Am înțeles că a fost o mare agitatție pe Facebook legată de prezența lui Sebastian Ghiță, în direct, la Realitatea. Eu le spun celor care încă au mintea la ei, să se uite care a fost rezultatul și ce anume au aflat telespectatorii Realității de la Sebastian Ghiță. Atunci o să își dea seama că acest demers al nostru a fost total legitim și folositor. Televiziunile corecte nu fac jocuri. Televiziunile corecte informează și dau posibilitatea cetățenilor care urmăresc aceste televiziuni, să își tragă niște concluzii pe care pot să le verifice. Astăzi internetul este atât de activ. Bine, eu nu am niciun respect pentru obsedații Facebook - ului, tocmai pentru că știu felul în care acționează. Eu, personal și nimeni din familia mea, nu are Facebook, pentru că au înțeles că este un mijloc de manipulare artificial. E mai folositor să citești tu singur stirile sau o carte pentru ca să te lămurești despre anumite lucruri.

Chinezii continuă testele genetice pe oameni. Al doilea bebeluş modificat genetic ar avea între 12 şi 14 săptămâni de gestaţie (sursă ştiinţifică)

Aceasta prezență, pe care o să o intensificăm, a unor oameni care sunt dispuși să vorbească cu subiect, predicat și dovezi despre ce s-a întâmplat în acea perioadă a statului paralel, pentru aceșt gen de oameni avem toată deschiderea, pentru că este în interesul telespectatorilor noștri, aici nu vorbesc de cei de pe Facebook, nu mă interesează atât de mult cei de pe Facebook, dar e în interesul telespectatorilor noștri să judece, să afle adevărul pentru că aceste lucruri le influențează viața. Din taxele telespectatorilor noștri sau și din taxele telespectatorilor noștri sunt plătite aceste achiziții frauduloase de armament, sunt plătite aceste salarii mirobolante, multe mii de euro net pe lună pentru procurori, deci este pretenția fiecărui telespectator al Realității ca acel procuror să își facă treaba corect și nu la ordin, multe mii de euro pe lună, pentru ofițerii SRI. Este pretenția telespectatorului Realității și a noastră ca acei ofițeri sî își facă treaba în interes public. Nu mai vorbesc despre alți lucrători din sistemele de ordine publică care sunt foarte bine plătiți, toți trebuie să aibă această conștiință, că ei o duc atât de bine pe banii care nu sunt ai Statului Român, ci sunt banii noștri din taxe. Statul Român doar îi administrează și le dau aceste salarii atât de mari. Nu are nimeni de ce să supere atunci când noi devoalăm aceste mecanisme atât de grave pentru sănătatea democrației. În timpul acestor lucruri, în loc să se meargă direct împotriva corupției sau să se recupereze bani, să se facă dosare beton în urma cărora să nu se obțină achitări, ci condamnări și recuperări de bani, noi ne-am trezit cu aceste jocuri în interesul unor oameni, fie că erau de la vârful DNA, fie că erau de la vârful SRI, aproape de loc recuperări de bani la bugetul de stat, adică bugetele au rămas devalizate și jocuri continue de putere pentru ca cineva să o ducă bine”, a declarat Gușă la Realitatea Tv.

CUTREMUR în PSD: echipa lui Dragnea începe EXECUȚIILE la Capitală

Întrebat despre dovezile pe care Sebastian Ghiță susține că le deține, Cozmin Gușă a precizat:

”Nu le am, am văzut dovezile. În primul rând, eu cunoșteam acest statut de azilant politic încă de când m-am întâlnit cu el. El a devenit public doar în urmă cu două zile. Am fost extrem de corect și nu am pomenit nimic în piața publică, nu a știut nimeni de la Realitatea despre acel lucru. Asemenea documente, poze sau filmări, Sebastian Ghiță mai are, dacă procurorii le vor dori, i le vor cere. Am înțeles că deja au fost niște discuții și pe la Belgrad să se întâmple aceste lucruri. Dacă interesul public o va cere, probabil le va face publice la rândul lui și nu trebuie să bagatelizăm în vreun fel utilitatea publică a acestor mărturisiri pe care cineva ca Sebastian Ghiță, care a fost la dreapta lui Viotor Ponta care a fost prim ministrul al României, care a fost la dreapta lui George Maior, care a fost directorul SRI și cu Florian Coldea pe acolo, le face în acest moment. Ele sunt de natură să ne ajute să înțelegem mai bine răul care ni s-a întâmplat și, în paralel, să încercăm să nu mai greșim, deși speranțele sunt slabe. Ele nu sunt de natură să îi facă o statuie lui Sebastian Ghiță. Dacă o să vrea să își facă trebuie să o merite și trebuie să vină în public atât cu unele lucruri bune pe care le-a făcut, gen eliminarea cu sprijinul lui a lui Coldea din sistemul SRI sau cu alte lucruri rele pe care le-a facut și pentru care se căiește sau își cere scuze. Asta este o normaliate, normalitatea nu este să ridicăm bolovanul, să dăm cuiva în cap fără să îl ascultăm”, a mai spus consultantul politic.