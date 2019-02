Cozmin Gușă: 'România contează pentru SUA și poate așa ne explicăm și de ce unul precum Florian Coldea nu pățește nimic'

Scenariul privind controlul pe care miliardarul George Soros l-ar fi exercitat asupra serviciilor secrete și anticorupție din România trebuie privit cu anumite rezerve, dar devoalează unele mecanisme tipice statului paralel, este de părere consultantul politic Cozmin Gușă. Scenariul a fost invocat de Roger Stone, un fost apropiat al președintelui american Donald Trump, arestat în ianuarie. Stone a fost inculpat pentru șapte capete de acuzare, printre care declarații false și influențarea martorului, potrivit realitatea.net.

Consultantul politic remarcă faptul că poziționarea și pozițiile publice ale lui Stone, cât timp a fost apropiat de Donald Trump și a luptat contra oamenilor lui Soros învăluie întreaga poveste într-o aură de subiectivism. Cu toate acestea, unele mecanisme descrise s-au regăsit, la scară mai mică, în România.

"În mod sigur Traian Băsescu nu a avut acces în zona de putere zero din jurul lui George W. Bush și Barack Obama, dar a avut acces în zona lui George Soros, iar faptul că a avut-o consilier pe Justiție pe Renate Webber, președinte al Fundației Soros România, iar ca ministru al Justiției pe Monica Macovei, am putea crede că mandatul său, din 2005, a intrat sub auspiciile lui Soros", a afirmat Gușă.

În relatările lui Roger Stone apar însă și elemente ce par să fie reale sau cel puțin să aibă un sâmbure de adevăr. "Soros, din zona sa de ONG, a încercat să interfereze în politicile fostelor state comuniste si să obțină diverse avantaje, de afaceri sau al influenței asupra cercurilor politice, folosind de multe ori și demnitari americani. De exemplu, eu nu am nicio îndoială că Mark Gitenstein, fostul ambasador la București, a avut relații cu Soros, iar actualul ambasador Klemm urmează exact aceeași linie. (...)."

"Ce trebuie să reținem este că România contează pentru SUA și că astfel de evenimente cu hackeri români care au pătruns în zonele cele mai protejate ale politicii americane au avut ecou în jocurile de putere din SUA și poate așa ne explicăm și de ce unul precum Florian Coldea nu pățește nimic, poate că are protecția unor cercuri de la Washington", a mai afirmat Cozmin Gușa.