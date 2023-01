Cozmin Gușă, ipoteză neașteptată: cine se află, de fapt, în spatele scandalurilor de plagiat și care ar fi miza reală

Analistul politic Cozmin Gușă susține că aceste scandaluri de plagiat, în care sunt implicați ministrul de Interne, Lucian Bode și premierul Nicolae Ciucă au o miză pe termen mult mai lung. Gușă consideră că miza este impunerea unor oameni din vechea gardă a serviciilor secrete în fruntea MAI, cu obiectivul de a avea un om ”de casă” la alegerile din 2024. Acest an va fi unul cu o miză electorală imensă, având nu mai puțin de 4 rânduri de alegeri.

”M.A.I., Divizia R-2023 și un biet rector. ''Plagiatori contra plagiatori'' și un atac hazardat la vârful PNL.

Hai să vă descifrez ce se află în spatele atacurilor prin care se cer demisiile lui Nicolae Ciucă și Lucian Bode, pe motiv c-au plagiat! Merită analizat în detaliu acest eveniment, deoarece e vorba despre o operațiune elaborată ce vizează jocurile de putere de la vârful statului român, respectiv așezarea în poziții a decidenților ce vor amenaja terenul pentru alegerile din 2024.

Prin prisma acestor ipoteze, să analizăm așadar entitățile implicate în scandal, menționate în titlul de mai sus.

M.A.I. este important nu doar pentru că va administra procesul electoral, dar și pentru că va fi actor important în demersurile de hărțuire a partidelor și a viitorilor candidați în alegerile din 2024, hărțuire ce s-a pregătit și practicat mereu în anii preelectorali, așa cum e și 2023. Din acest unghi trebuie să priviți și atacul la Lucian Bode, ce are ca scop demiterea sa și înlocuirea cu cineva care să fie dispus să deservească tabăra atacatorilor de azi, tabără pe care o voi descrie mai jos. Bode n-a fost prins la furat, nici beat prin cârciumi sau pasibil de scandaluri sexuale, nu există derapaje flagrante și curente ale polițiștilor din subordinea sa, deci se forțează demonstrarea unui plagiat în lucrarea de doctorat, despre care entitatea ce i-a acordat doctoratul, respectiv UBB, a comunicat în noiembrie că nu e plagiat. Ăsta e și motivul pentru care s-a recurs în decembrie la atacarea lui Silviu Mănăstire, adjunctul lui Bode la PNL și prieten vechi cu acesta, în baza unui scandal domestic, aplanat însă în mod amiabil. S-a cerut demisia lui Bode chiar și pe motivul iscat de problema publică a lui Mănăstire, chiar dacă acesta s-a autosuspendat din partid, deci e transparent că miza e plecarea lui Bode de la M.A.I., și se caută motive pentru asta.

Atacatorii sunt rezerviștii din serviciile secrete și oamenii lor din politică și presă, pe care eu i-am descris ca formând un grup pe care l-am botezat ''Divizia R-2023''. M-am inspirat de la denumirea Divizia R, ce grupa rezerviștii în vremea lui Ceaușescu, despre care am aflat recent de la SRI c-au acționat la comanda dictatorului în cursul evenimentelor din 1989. Ipoteza mea este că ''Divizia R-2023'' acționează azi la comanda Factorului Extern, ce are ambiția și interesul de a controla politica românească și mai tare decât o face în prezent, deci își pregătește terenul pentru alegerile din 2024. Cei mai notorii dintre componenții ''Diviziei R-2023'' sunt rezerviștii SRI grupați în jurul lui Florian Coldea, oamenii din justiție ce sunt sub influența Laurei Kovesi, politicienii din USR, Reper și Forța Dreptei, respectiv jurnaliștii din televiziuni și site-uri controlate și finanțate de către corporațiile interesate sau oameni de afaceri fideli sau prizonieri ai mecanismului Coldea-Kovesi. Toți aceștia acționează în mod coordonat pentru a-și impune oameni la vârful statului, scopul imediat este demiterea lui Bode, iar cel consecutiv este decapitarea, și apoi scindarea PNL. Următoarea etapă, pregătită deja, dar puțin vizibilă, este implementarea unei proceduri similare pentru PSD.

Am zis în titlu despre un biet rector, este vorba despre șeful UBB, Daniel David. În noiembrie, David și-a adunat curajul și a dispus verificarea tezei lui Bode de către Comisia de Etică a UBB, iar rezultatul comunicat public a fost că doctoratul lui Bode e în regulă. Acest fapt a generat presiuni publice, dar mai ales subterane, din partea atacatorilor descriși mai sus, iar David și-ai săi au schimbat brusc tabăra în mod declarativ, rezultatul fiind noul comunicat al Comisiei de Etică a UBB, care nu stabilește c-a fost un plagiat, dar contrazice comunicatul din noiembrie, iar prin redactare a dat posibilitatea noii serii de atacuri și cereri de demitere a lui Bode. Marea universitate Babeș-Bolyai, prin slăbiciunea în fața șantajelor a rectorului său, se face de râs în mod insurmontabil și, mai grav, arată clar că participă activ la jocurile sulfuroase din subteranele politicii românești. De-aia am zis bietul rector, unul care-și bate joc de moștenirea consistentă lăsată de Andrei Marga și Ioan Aurel Pop, și-am zis ''bietul'' pentru că nu realizează că ceea ce e vizibil c-a făcut îl așează chiar în postura de a fi demis urgent, cu argumentele oferite chiar prin acțiunile sale din scandalul Bode (și dacă nu va fi demis acum, îl anunț că șansele sale de a fi reales rector în 2024 s-au diminuat spre zero, sunt clujean și UBB-ist, deci cunosc bine textura electorilor). Și-am mai zis ''bietul'' pentru că am aflat cum ieri suna disperat ambele tabere aflate în conflict, încercând să-i convingă servil de fidelitatea sa, nepricepând că România e mică la acest nivel și totul se află rapid. Mai e o poveste, cu prietenia dintre Emilia Șercan și Dacian Dragoș, șeful Comisiei de Etică de la UBB, dar nu e loc acum s-o dezvolt. Rețineți însă că ofensiva anti-plagiat este condusă chiar de către trei plagiatori, Florian Coldea (ce depinde de toanele lui Gabriel Oprea, ce poate decide oricând să scoată din sertar doctoratul ''dispărut'' a lui Coldea), Laura Kovesi (ce va deveni plagiatoare ''cu acte'' la orice reevaluare a doctoratului său), Emilia Șercan (pe care a dovedit-o plagiatoare Denise Rifai chiar zilele trecute, publicând documentele ce-i atestă minciunile).

Ăștia sunt actorii și faptele, cred că v-ați lămurit despre ce vorbim în acest scandal. Și, parcă pentru a-mi confirma teoria, aseară a sărit ca ''Nae din baie'' și Dan Vâlceanu de la PNL (servantul lui Cîțu), cu o declarație prin care cere demisia lui Ciucă și Bode, pe motiv de moralitate. Iar așa, tocmai am aflat că viitorul puci din PNL se va construi în jurul lui ''Cîțu-Big Time'', ce se bazează pe unii baroni locali bine ''căptușiți'' cu dosare penale, de tipul lui Iulian Dumitrescu, deci va fi un mare fâs într-o primă etapă.

Jocul de putere abia a debutat însă prin episodul descris azi, și în această cheie vă invit să urmăriți dezvoltările ulterioare.”, scrie Cozmin Gușă.