Cozmin Gușă: Rareș Bogdan l-a salvat pe Klaus Iohannis. Liberalii l-au taxat pentru aroganță, nepăsare și egoism

Analistul politic Cozmin Gușă susține că Rareș Bogdan a întors, prin discursul său, curentul nefavorabil din PNL împotriva lui Klaus Iohannis și Florin Cîțu. Gușă arată că Iohannis a fost la doar un pas de un eșec politic colosal, care i-ar fi ruinat cele două mandate prezidențiale.

”RAREȘ L-A SALVAT PE KLAUS. PNL NU-L POATE SALVA PE CÎȚU

Azi-noapte l-am visat pe Băsescu, dar în posturi ridicole, așa cum ar merita în viață unul care și-a bătut joc de mandatele prezidențiale și de țară. Ieri Iohannis a trăit însă aievea coșmarul celui care e pe cale să-l depășească pe Băse ca și contraperformanță prezidențială. Aproape jumătate dintre liberali, prin votul lor pentru Orban, l-au taxat pe KWI pentru aroganță, nepăsare, nepricepere, egoism. ș.a., iar românii ce manifestau aseară pe străzi contra măsurilor din pandemie strigau JOS IOHANNIS!

Am organizat destule Congrese de partid, dar am și căpătat informații de la Romexpo ieri, ca să pot să-mi dau seama că ieri Iohannis a fost aproape de eșecul fatal lui, o victorie a lui Orban ce l-ar fi trimis mai întâi direct în irelevanța unei izolări politice trăite solitar la Cotroceni, iar imediat apoi în postura unui țap ispășitor în fața viitoarelor mulțimi nemulțumite și isterizate, numai bun de suspendat. Dacă Rareș Bogdan, cu talentul de moderator de mare audiență, n-ar fi întors atmosfera din sală, țintindu-i pe "indisciplinați" și măgulindu-i pe "merituoși", astăzi pot să zic că erau mari șanse să discutăm public despre calendarul suspendării lui Klaus, chiar sub sloganul KLAUS, DU-TE DUPĂ MICKEY MOUSE!

Un lider de partid îmi zicea alaltăieri într-o discuție că "Iohannis a făcut ceva grav, i-a supărat cam pe toți ...", iar aici subînțelegea jucătorii subterani de putere, acolo unde publicul nu are acces. Cei care mă citiți constant vă amintiți că la debutul crizei guvernamentale am zis că ofensiva USR/PLUS este contra lui Iohannis și nu a lui Cîțu, și că este menită să ducă la CASTRAREA POLITICĂ a președintelui, fiind motorizată de către rezerviști plus o parte a factorului extern, grupare pe care v-am obișnuit s-o denumesc în mod generic COLDEA. În al doilea episod anti-Iohannis pus la cale de gruparea de mai sus a fost distribuit în rol principal Dragnea, ce a venit să ne zică că Iohannis e dictator, emițând din postura recunoscută (involuntar!) de fost membru al Statului Paralel. Am demonstrat deja că Orban a evoluat și progresat politic tot cu motorizarea rezerviștilor, iar siguranța atitudinii lui contra lui Iohannis a venit din garanțiile oferite subteran că nu i se va întâmpla nimic penal. Iar ieri la Congresul PNL Orban a fost eroul principal al celui de-al treilea episod al castrării politice a lui KWI, cel de-al patrulea fiind în desfășurare, debutând aseară cu cetățenii ce strigau pe străzi Jos Iohannis.

În acest context e limpede că jocul descăunării lui Klaus merge mai departe, iar prima miză viitoare va fi guvernarea, acolo unde nu va fi suficient doar ca-Cîțu să plece, ci se va impune condiția ca viitorul premier să fie unul agreat la comun, adică să fie și pe placul rezerviștilor plus factorul extern. Dacă Iohannis ar fi câștigat ieri cu peste 80% și n-ar fi fost umilit, ar mai fi avut argumente să fie bățos, dar tot pe termen scurt. Așa însă, liberalii și Iohannis se vor amăgi săptămâna asta că poate iese Cioloș și nu Barna (sau invers!), și vor rezolva cumva, neînțelegând bieții de ei că sunt amăgiți total și că, oricine iese, rezultatul va fi net în defavoarea lor în cazul unei negocieri. Iar aceste negocieri se vor purta pe fondul unor puternice contestări publice, cu oameni în stradă turbați fiind de scumpiri și de măsurile din pandemie.

Mai rămâne așadar soluția PeeeSeeeDeeee, care-l exclude pe Cîțu, dar are avantajul că-i prelungește lui Iohannis iluzia că va conduce în continuare. În fapt el a pierdut încă din momentul în care i-a zis lui Orban să cedeze către USR/PLUS ministerele tari și Dezvoltarea UDMR-ului, iar LuCOVID a făcut asta obedient, inconștient și bucuros că-și păstrează mandatul de șef la CDEP.

În rest, vorba lui Băse din 2004, ce pacoste pe țara asta c-a ajuns să-l considere pe unul ca Orban vreun erou ...”, scrie Cozmin Gușă.